Sezon sonunda Hasan Ali Kaldırım ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, yeni sol bekini Yunanistan'da buldu.Rus basını Lokomotiv Moskova ve Leicester City'nin ilgilendiği Yunan sol bek'le Kanarya'nın da ilgilendiğini öne sürdü.Ülkesinde Olympiakos forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu bu sezon 37 resmi maçta 7 asist yaptı.