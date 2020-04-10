"Fenerbahçe, Konstantinos Tsimikas'ı takibe aldı"

Yeni sezonda kadrosuna yeni bir sol bek katmak isteyen Fenerbahçe için bu kez Konstantinos Tsimikas iddiası ortaya atıldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
'Fenerbahçe, Konstantinos Tsimikas'ı takibe aldı'
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10 Nisan 2020 10:20
Sezon sonunda Hasan Ali Kaldırım ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, yeni sol bekini Yunanistan'da buldu.

Rus basını Lokomotiv Moskova ve Leicester City'nin ilgilendiği Yunan sol bek Konstantinos Tsimikas'le Kanarya'nın da ilgilendiğini öne sürdü.

Ülkesinde Olympiakos forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu bu sezon 37 resmi maçta 7 asist yaptı.

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