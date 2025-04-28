Fenerbahçe kaptanı Dzeko, golü hatırladı!

Fenerbahçe'nin Boşnak santrforu Edin Dzeko, Gaziantep'te attığı karşısında attığı tek golle suskunluğunu bozdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe kaptanı Dzeko, golü hatırladı!
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28 Nisan 2025 09:21

Kayserispor maçına yedek kulübesinde başlayan Edin Dzeko, cumartesi akşamı Gaziantep FK deplasmanında ise formayı En-Nesyri'den geri aldı.

11'de sahaya çıkan Boşnak yıldız, saha içindeki performansını bir de golle süsleyerek 3-1'lik galibiyetin baş mimarlarından oldu.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını böylece 13'e yükseltmeyi başardı. Dzeko, toplamda ise gol sayısını bu sezon 20'ye çıkardı.

Dzeko, Antep deplasmanında attığı golün yanı sıra Youssef En-Nesyri'nin kazandığı penaltıda da ortayı yapan isimdi.

SEZON SONU YOLLAR AYRILACAK

Bu sezon En Nesyri ile birlikte oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan 39 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda ise yollar ayrılacak.

Dzeko, attığı 20 golün yanı sıra toplamda 8 de asist yaptı. Bu asistlerin 4'ü Süper Lig'de, 3'ü Avrupa Ligi'nde 1'i de Şampiyonlar Ligi elemerinde geldi. 

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