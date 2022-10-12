Fenerbahçe Jesus ile çok mutlu!

Jorge Jesus, Samandıra'ya ayak basar basmaz köklü bir değişimin temellerini atmıştı. Portekizli hoca tesislerin sadece fiziki yapısını değil havasını da değiştirdi.



Geçmiş yıllarda sürekli kaoslarla, krizlerle gündeme oturan Samandıra'da artık herkesin yüzü gülüyor. Jesus'un forma adaleti ve her futbolcuya eşit yaklaşımı sayesinde tam bir kolej havası yakalanmış durumda.



ESKİ KADIKÖY RUHU GERİ DÖNDÜ



Son 4 sezonda Kadıköy'ün kaybolmaya yüz tutan ruhu geri döndü. Fenerbahçe tribünlerinde uzun bir aradan sonra ilk kez böylesine büyük bir coşku var. Sarı-Lacivertli takımın oynadığı futbol ve ortaya koyduğu mücadele ruhu nedeniyle Kadıköy'de tüm maçlar full tribünlere oynanıyor.



HER ALANDA KENETLENME



8 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe adeta tek yürek olmuş durumda. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar büyük bir kenetlenme sergiliyor. Ortaya çıkan güzel tablo sonrası geçmiş 4 sezonda taraftarın hedefinde olan Başkan Ali Koç'a yönelik çatlak sesler de tamamen kesildi.



YÖNETİCİLERİ GÖREN VAR MI?



Yönetim futbolu tamamen Jesus'a emanet etmiş durumda. Başkan Ali Koç ya da farklı bir yönetici ne maçlardan önce ne de sonra medyaya demeç vermiyor. Jesus'un talimatıyla yöneticiler eskisi gibi Samandıra'ya girip-çıkmıyor. Herkes kendi alanında, Fenerbahçe'ye fayda sağlamak için çalışıyor.



FENERLİ ARTIK ÇOK MUTLU



Uzun süredir şampiyonluğa, kupaya ve başarıya hasret olan Fenerbahçe camiasında artık yüzler gülmeye başladı. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından geleceğe çok daha umutla bakıyor.





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