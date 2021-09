Süper Lig'de 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lık skorla Fenerbahçe oldu.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikasında Mesut Özil kaydetti. Giresunspor'da Ibrahima Balde, 39. dakikada penaltıda direğe takıldı. Giresunspor bu sezon ilk golünü 85. dakikada Souleymane Doukara ile attı.



Fenerbahçe'de Mesut Özil, Kadıköy'de ilk golünü attı. Diego Rossi ise ilk asistini yaptı.Ayrıca sarı-lacivertliler, bu sezon bir maçın hem ilk yarı hem de ikinci yarısında gol atmayı başardı.



Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 13'e yükseltti. Giresunspor 1 puanda kaldı.



Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak. Giresunspor, Kayserispor'u ağırlayacak.



FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 6. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.



Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Max Meyer'in yerine Mert Hakan Yandaş'a, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine Mesut Özil'e, Mergim Berisha'nın yerine Enner Valencia'ya ve Dimitris Pelkas'ın yerine Diego Rossi'ye şans verdi.



Pereira, GZT Giresunspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma üçlüsünü Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluşturdu.



Orta sahada Luiz Gustavo'nun yanında Mert Hakan Yandaş'a şans veren Pereira, kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Pereira'nın hücumdaki üçlüsünde ise Diego Rossi, Mesut Özil ve Enner Valencia yer aldı.



Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miguel Crespo, Filip Novak ve Burak Kapacak ise yedek kulübesinde forma bekledi.



E.FRANKFURT MAÇI 11'İ



Teknik direktör Vitor Pereira, GZT Giresunspor'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadıkları kadroyu sahaya sürdü.



Pereira, söz konusu karşılaşmada rakibiyle berabere kalan ve oynadığı oyunla takdir toplayan kadrosunda değişikliğe gitmedi.



6 İSİM FORMA GİYEMEDİ



Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları sona eren ancak hazır olmayan Miha Zajc ile Serdar Dursun, Giresunspor karşısında forma giymedi.



MERT HAKAN BİR İLKİ YAŞADI.



Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Mert Hakan Yandaş, bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de forma giydi. Ligde şu ana dek Altay ve Medipol Başakşehir deplasmanlarında sonradan oyuna giren Mert Hakan, Avrupa'da ise Eintracht Frankfurt'a karşı ilk 11'de başlamıştı.



ERKEN BİR GOL, FERDİ ATTI



Sahasında oynadığı maça hızlı başlayan Fenerbahçe, erken bir gol buldu. Karşılaşmanın 2. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Diego Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve sarı-lacivertliler büyük bir sevinç yaşadı.



GİRESUNSPOR PENALTIYI ATAMADI



Maçtaki erken golün ardından ilk yarıda hem Fenerbahçe, hem de Giresunspor etkili ataklar geliştirdi. Ancak iki takımın hücum oyuncuları, son vuruşlarda başarısız olunca, ilk yarıda ikinci bir gol çıkmadı. Mücadelenin 39. dakikasında bu sezon gol atamayan Giresunspor, penaltı kazandı. Mücadelenin 39. dakikasında sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda, top direkten oyun alanına döndü. İlk yarıda gol olmayınca, soyunma odasına Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle gidildi.



MESUT ÖZİL İÇİN BİR İLK



Fenerbahçe'de ikinci yarı başlarken, Mert Hakan Yandaş yerini Miguel Crespo'ya bıraktı. 60'ta ise Diego Rossi'nin yerine Mergim Berisha, Serdar Aziz'in yerine ise Filip Novak oyuna girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Giresunspor ise kazandığı toplarla, hızlı ataklar geliştirmeye çalıştı. Maçın 63. dakikasında kısa düşen geri pasında araya giren Berisha, Mesut Özil'i gördü. Mesut Özil de topu kontrol edip düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Mesut Özil böylece Kadıköy'de ilk golünü atmış oldu.



GİRESUNSPOR İLK GOLÜNÜ ATTI



Maçta Fenerbahçe adına her şey yolunda giderken, 85. dakikada gelen gol, sarı-lacivertlileri korkuttu. Sol çaprazda topla buluşan Doukara sağ ayağıyla uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı ve skor 2-1 oldu. Bu gol Giresunspor'un bu sezon ilk golü olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe kalan bölümde dikkatli olurken, kalesine gole kapattı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

20. dakikada yapılan ortada Balde, meşin yuvarlağı Traore'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı gitti.

22. dakikada solda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia'yı gördü. Valencia'nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sağdan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde'nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

33. dakikada topla ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pasında, uygun durumda topla buluşan Rossi'nin şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada GZT Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda, top direkten oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada sağda topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Valencia'nın ortasında, altıpasta Mesut Özil topa dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

64. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın kaleciye geri pasında araya giren Berisha, kazandığı topu ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil'e aktardı. Mesut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

85. dakikada GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol tarafta topla buluşan Doukara'nın ceza alanı dışından çaprazdan sert vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-1.



Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz (Dk. 60 Novak), Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Crespo), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil, Rossi (Dk. 60 Berisha), Valencia (Dk. 81 Pelkas)

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 56 Süleymanov), Traore (Dk. 66 Umut Nayir), Pelupessy (Dk. 56 Emre Taşdemir), Diabate (Dk. 77 Erol Can Akdağ), Flavio, Sergio, Balde (Dk. 66 Doukara)

Goller: Dk. 2 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 64 Mesut Özil (Fenerbahçe), Dk. 85 Doukara (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Mert Hakan Yandaş, Dk. 67 Min-jae (Fenerbahçe), Onurcan Piri (Maç bitiminde) (GZT Giresunspor)