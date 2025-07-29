Fenerbahçe, genç 10 numaranın peşinde

Bir yandan Feyenoord maçına hazırlanan diğer yandan transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürülen Fenerbahçe'de, genç bir orta saha ismi gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin, Anderlecht'te forma giyen 20 yaşındaki 10 numarası Mario Stroeykens için nabız yokladığı belirtildi.
KAPIYI YÜKSEKTEN AÇTILAR
Sarı- lacivertlilerin, transfer için Anderlecht kulübüne 8 milyon Euro önerirdiği, Belçika ekibinin ise kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı vurgulandı.
STROEYKENS'İN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda genç yaşına rağmen 39 maçta forma şansı bulan Stroeykens, bu maçlarda 5 gol atarken 7 de asist yaptı.
Fenerbahçe'nin, Anderlecht'te forma giyen 20 yaşındaki 10 numarası Mario Stroeykens için nabız yokladığı belirtildi.
KAPIYI YÜKSEKTEN AÇTILAR
Sarı- lacivertlilerin, transfer için Anderlecht kulübüne 8 milyon Euro önerirdiği, Belçika ekibinin ise kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı vurgulandı.
STROEYKENS'İN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda genç yaşına rağmen 39 maçta forma şansı bulan Stroeykens, bu maçlarda 5 gol atarken 7 de asist yaptı.