28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
6-2
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
2-2
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
1-0
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
2-1
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
1-3
28 Temmuz
Genk-Eupen
6-0
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-0
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
2-4
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
2-1
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
1-2
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
3-0
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
4-3

Fenerbahçe, genç 10 numaranın peşinde

Fenerbahçe, on numara transferi için Anderlecht'ten Mario Stroeykens'i gündemine aldı.

calendar 29 Temmuz 2025 09:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, genç 10 numaranın peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bir yandan Feyenoord maçına hazırlanan diğer yandan transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürülen Fenerbahçe'de, genç bir orta saha ismi gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin, Anderlecht'te forma giyen 20 yaşındaki 10 numarası Mario Stroeykens için nabız yokladığı belirtildi.

KAPIYI YÜKSEKTEN AÇTILAR

Sarı- lacivertlilerin, transfer için Anderlecht kulübüne 8 milyon Euro önerirdiği, Belçika ekibinin ise kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı vurgulandı.

STROEYKENS'İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda genç yaşına rağmen 39 maçta forma şansı bulan Stroeykens, bu maçlarda 5 gol atarken 7 de asist yaptı.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.