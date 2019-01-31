Ara tranfer döneminde birçok isimle temasa geçen ve kadrosunu Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar ve Empoli'den Miha Zajc ile güçlendiren Fenerbahçe için Serdar Ali Çelikler'den flaş bir iddia geldi.
Çelikler, Fenerbahçe'ye Çin'in Dalian Yifang takımında oynayan Arjantinli yıldız Nicolas Gaitan'ın önerildiğini ancak Comolli'nin bu transferi istemediği için gerçekleşmediğini söyledi.
"ÇOK UYGUN ŞARTLARDA GAITAN'I ALMADILAR"
Fenerbahçe'nin hamlelerini değerlendiren Habertürk için değerlendiren Çelikler, "Fenerbahçe'de Moses en başarılı hamle.. Buradan söyleyeyim, çok uygun şartlarda Nicolas Gaitan'ı almadılar. Comolli, Gaitan ismini hocaya sunmadı bile" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe'nin forvet transferi yapmayarak hata yaptığını kaydeden yorumcu, "Bu transfer döneminde santrafor alınamadı. Skor üretme sıkıntısı devam edecek. Ama yaz transfer dönemine odaklanıldığını biliyorum" ifadelerini kullandı.
Boca Juniors altyapısından yetişen ve Benfica, Atletico Madrid formaları giyen 30 yaşındaki Gaitan, 2018'in Şubat ayında 5,75 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.
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Çelikler, Fenerbahçe'ye Çin'in Dalian Yifang takımında oynayan Arjantinli yıldız Nicolas Gaitan'ın önerildiğini ancak Comolli'nin bu transferi istemediği için gerçekleşmediğini söyledi.
"ÇOK UYGUN ŞARTLARDA GAITAN'I ALMADILAR"
Fenerbahçe'nin hamlelerini değerlendiren Habertürk için değerlendiren Çelikler, "Fenerbahçe'de Moses en başarılı hamle.. Buradan söyleyeyim, çok uygun şartlarda Nicolas Gaitan'ı almadılar. Comolli, Gaitan ismini hocaya sunmadı bile" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe'nin forvet transferi yapmayarak hata yaptığını kaydeden yorumcu, "Bu transfer döneminde santrafor alınamadı. Skor üretme sıkıntısı devam edecek. Ama yaz transfer dönemine odaklanıldığını biliyorum" ifadelerini kullandı.
Boca Juniors altyapısından yetişen ve Benfica, Atletico Madrid formaları giyen 30 yaşındaki Gaitan, 2018'in Şubat ayında 5,75 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın