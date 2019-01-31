"ÇOK UYGUN ŞARTLARDA GAITAN'I ALMADILAR"

Ara tranfer döneminde birçok isimle temasa geçen ve kadrosunu Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar ve Empoli'den Miha Zajc ile güçlendireniçin Serdar Ali Çelikler'den flaş bir iddia geldi.Çelikler, Fenerbahçe'ye Çin'in Dalian Yifang takımında oynayan Arjantinli yıldız'ın önerildiğini ancak Comolli'nin bu transferi istemediği için gerçekleşmediğini söyledi.Fenerbahçe'nin hamlelerini değerlendiren Habertürk için değerlendiren Çelikler, "" yorumunu yaptı.Fenerbahçe'nin forvet transferi yapmayarak hata yaptığını kaydeden yorumcu, "Bu transfer döneminde santrafor alınamadı. Skor üretme sıkıntısı devam edecek. Ama yaz transfer dönemine odaklanıldığını biliyorum" ifadelerini kullandı.Boca Juniors altyapısından yetişen ve Benfica, Atletico Madrid formaları giyen 30 yaşındaki Gaitan, 2018'in Şubat ayında 5,75 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.