Fenerbahçe, eski Pelkas'ı arıyor!

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıktan dolayı yeterli süreyi alamayan Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de oynanan 9 karşılaşmada da skora katkı veremedi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, eski Pelkas'ı arıyor!
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24 Ekim 2021 10:55
Süper Lig'de 9 maç geride kaldı ama Pelkas'ın ne golü ne de asisti var.

Sezon başı yaşadıı sakatlık. Frankfurt maçında kaçırdığı penaltı, yeni sisteme uyum sağlayamamak ve yeterli süreyi alamamak düşüşün sebebi olarak gösterildi.

Hazırlıklar Tamamlandı

Fenerbahçe Alanya maçının hazırlıklarını cumartesi günü yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Pereira yönetimindeki idmanın tamamı taktik ağırlıklı geçti.

Fenerbahçe Moral Arıyor

Geçtiğimiz hafta liderliği Trabzon'a kaptıran Fenerbahçe bugün 19.00'da Alanya'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.


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