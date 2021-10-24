Fenerbahçe, eski Pelkas'ı arıyor!

Süper Lig'de 9 maç geride kaldı ama Pelkas'ın ne golü ne de asisti var.



Sezon başı yaşadıı sakatlık. Frankfurt maçında kaçırdığı penaltı, yeni sisteme uyum sağlayamamak ve yeterli süreyi alamamak düşüşün sebebi olarak gösterildi.



Hazırlıklar Tamamlandı



Fenerbahçe Alanya maçının hazırlıklarını cumartesi günü yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Pereira yönetimindeki idmanın tamamı taktik ağırlıklı geçti.



Fenerbahçe Moral Arıyor



Geçtiğimiz hafta liderliği Trabzon'a kaptıran Fenerbahçe bugün 19.00'da Alanya'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.





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