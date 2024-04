Fenerbahçe, Divan Kurulu Başkanı'nı seçiyor

AZİZ YILDIRIM DA KATILDI



"HAKEM MÜDAHALESİ OLMAYAN BİR DERBİ İZLEYELİM"



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: "Bugün, hepimizin ana odağı takımımızın bu akşam oynayacağı Beşiktaş maçı. Sözlerime başlarken, takımımıza hepimiz adına başarı dileklerimi vurgulamak istiyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz, haksız kararlar yaşanmadan bir derbi izleyelim ve Fenerbahçemiz galip gelip camiamıza hedefleri yolunda anlamlı bir derbi yaşatsın."



"HER ŞEYE RAĞMEN YARIŞTAYIZ"



Burak Çağlan Kızılhan: " Fenerbahçemiz, futbolda yaşanan her şeye rağmen zirve yarışını sürdürüyor. Spor kulübü olarak bizleri gururlandırmaya, Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor."



"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"



Burak Çağlan Kızılhan: " Fenerbahçemiz dünyanın en büyük spor kulübü tanımının kelimesinin altını kupalarla, şampiyonluklarla, rekorlar ve madalyalarla dolduruyor. Bu kimliği güçlü kalan sizlerin desteği ve ilgisi. Camiamızın sahiplenmesi ve bir o kadar da büyük bir mali yükü taşıdığımız bu süreçte sponsorlarımızın desteğidir."



"BU BİRLİKTELİK, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"



Burak Çağlan Kızılhan: "Yüksek Divan Kurulumuzun yeni başkan ve yönetiminin seçimini yapacağımız bugüne gelen dönemde, kulüp olarak kıymetli adaylarımızın tümüne en demokratik yaklaşımı sunduğumuz bir seçim dönemi yaşadık. Gerek kulüp mecralarımızı, iletişim ağlarını her adaya eşit şartlarda sunduk. Kendileri anlatmaları adına en şeffaf şekilde iletişim kurduk. Fenerbahçe'ye yakışan bir tutumla bir seçim dönemini daha geride bırakmış olacağız. Kongre üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Zorlu süreçlerden geçtiğimiz dönemlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. İlgi ve katılım, kulübümüzün ne denli büyük bir camia olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu birliktelik ve dayanışma bizim en büyük gücümüzdür. Bizi her türlü zorluğun üstesinden gelmeye teşvik etmektedir."



"DERBİDE SONSUZ BAŞARILAR"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: "Bu sene, geçmişte olduğu gibi kulübümüzün başarılarını hazmedemeyen bazı odakların sürekli kumpasına ve engellemesine maruz kaldı. Biz, bu haksız saldırılarda daima başkanımızın ve yönetimimizin arkasında durduk. Gerektiğinde hırpalandık, gerektiğinde haksız iftira ve çamurların hedefi olmayı gönülden kabul ettik. Bundan sonra gelecek Yüksek Divan Kurulu başkan ve yöneticilerinin de aynı gayretle yönetimin yanında yer almalarını diliyorum. Fenerbahçemiz bir ve bütün olduğu sürece dıştan gelecek tehditlere karşı koyma gücüne sahiptir. Yeter ki bizler bir ve bütün olalım. Bu toplantının, kulübümüzde birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik tarihi bir adım olmasını diliyorum."



"HER ŞEY FENERBAHÇE İÇİN"



Uğur Dündar: "Her şey Fenerbahçe için. Ben bin defa dünyaya gelsem ve hepsinde aynı görevi yapsam yine başkanımız ve yönetimin uğradığı haksız saldırılarda yanlarında dimdik, kale gibi durmaya devam ederim"



"GÖZYAŞLARIMI TUTAMAYACAĞIM"



Uğur Dündar: "Biraz daha konuşursam gözyaşlarımı tutamayacağım. Sağ olun, var olun sayın başkan, sayın yönetim kurulu. Bizim görevimiz şu anda bitiyor. Bu sürede bize gösterdiğiniz ilgiye, verdiğiniz desteğe sonsuz teşekkür ediyoruz. Umarız layık olmuşuzdur sizlerin teveccühüne."



"2 SENE ÇOK HIZLI GEÇTİ"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Şu an aşağı yukarı 550 kişiyiz, güzel bir düzen kuruldu. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimleri tamamlarız. 3 adaya da bol şans diliyorum. Son derece demokratik bir yarış oldu. Tesislerimiz kullanıldı, iletişim kanalları kullanıldı. Umarım sizler de tatmin olmuşsunuzdur bu süreçte. Camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Uğur Bey buraya bir misyonla geldi. En zor günde de en iyi günde de üstün bir Fenerbahçelilik ruhuyla, Fenerbahçe için var olanlar tanımına harfiyen uyan bir davranışla bizlerle uyum içinde çalıştılar. Destek oldular, moral verdiler. Biz kendilerine danıştık. O yüzden size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın kalbine altın harflerle yazıldınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sonuna kadar Fenerbahçe'yi destekleyeceğinizi zerre kadar şüphem yok."