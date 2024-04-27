Fenerbahçe, Divan Kurulu Başkanı'nı seçiyor

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayan toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışıyor.
Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek ve adayların oyları açıklanacak.
AZİZ YILDIRIM DA KATILDI
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına geldi.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.
Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.
"HAKEM MÜDAHALESİ OLMAYAN BİR DERBİ İZLEYELİM"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: "Bugün, hepimizin ana odağı takımımızın bu akşam oynayacağı Beşiktaş maçı. Sözlerime başlarken, takımımıza hepimiz adına başarı dileklerimi vurgulamak istiyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz, haksız kararlar yaşanmadan bir derbi izleyelim ve Fenerbahçemiz galip gelip camiamıza hedefleri yolunda anlamlı bir derbi yaşatsın."
"HER ŞEYE RAĞMEN YARIŞTAYIZ"
Burak Çağlan Kızılhan: "Fenerbahçemiz, futbolda yaşanan her şeye rağmen zirve yarışını sürdürüyor. Spor kulübü olarak bizleri gururlandırmaya, Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor."
"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"
Burak Çağlan Kızılhan: "Fenerbahçemiz dünyanın en büyük spor kulübü tanımının kelimesinin altını kupalarla, şampiyonluklarla, rekorlar ve madalyalarla dolduruyor. Bu kimliği güçlü kalan sizlerin desteği ve ilgisi. Camiamızın sahiplenmesi ve bir o kadar da büyük bir mali yükü taşıdığımız bu süreçte sponsorlarımızın desteğidir."
"BU BİRLİKTELİK, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"
Burak Çağlan Kızılhan: "Yüksek Divan Kurulumuzun yeni başkan ve yönetiminin seçimini yapacağımız bugüne gelen dönemde, kulüp olarak kıymetli adaylarımızın tümüne en demokratik yaklaşımı sunduğumuz bir seçim dönemi yaşadık. Gerek kulüp mecralarımızı, iletişim ağlarını her adaya eşit şartlarda sunduk. Kendileri anlatmaları adına en şeffaf şekilde iletişim kurduk. Fenerbahçe'ye yakışan bir tutumla bir seçim dönemini daha geride bırakmış olacağız. Kongre üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Zorlu süreçlerden geçtiğimiz dönemlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. İlgi ve katılım, kulübümüzün ne denli büyük bir camia olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu birliktelik ve dayanışma bizim en büyük gücümüzdür. Bizi her türlü zorluğun üstesinden gelmeye teşvik etmektedir."
"DERBİDE SONSUZ BAŞARILAR"
Burak Çağlan Kızılhan: "Yeni dönemin camiamız için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu akşamki maçta futbol takımımıza bir kez daha sonsuz başarılar diliyorum."
"TARİHİ BİR ADIM OLMASINI DİLİYORUM"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: "Bu sene, geçmişte olduğu gibi kulübümüzün başarılarını hazmedemeyen bazı odakların sürekli kumpasına ve engellemesine maruz kaldı. Biz, bu haksız saldırılarda daima başkanımızın ve yönetimimizin arkasında durduk. Gerektiğinde hırpalandık, gerektiğinde haksız iftira ve çamurların hedefi olmayı gönülden kabul ettik. Bundan sonra gelecek Yüksek Divan Kurulu başkan ve yöneticilerinin de aynı gayretle yönetimin yanında yer almalarını diliyorum. Fenerbahçemiz bir ve bütün olduğu sürece dıştan gelecek tehditlere karşı koyma gücüne sahiptir. Yeter ki bizler bir ve bütün olalım. Bu toplantının, kulübümüzde birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik tarihi bir adım olmasını diliyorum."
"HER ŞEY FENERBAHÇE İÇİN"
Uğur Dündar: "Her şey Fenerbahçe için. Ben bin defa dünyaya gelsem ve hepsinde aynı görevi yapsam yine başkanımız ve yönetimin uğradığı haksız saldırılarda yanlarında dimdik, kale gibi durmaya devam ederim"
"GÖZYAŞLARIMI TUTAMAYACAĞIM"
Uğur Dündar: "Biraz daha konuşursam gözyaşlarımı tutamayacağım. Sağ olun, var olun sayın başkan, sayın yönetim kurulu. Bizim görevimiz şu anda bitiyor. Bu sürede bize gösterdiğiniz ilgiye, verdiğiniz desteğe sonsuz teşekkür ediyoruz. Umarız layık olmuşuzdur sizlerin teveccühüne."
"2 SENE ÇOK HIZLI GEÇTİ"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Şu an aşağı yukarı 550 kişiyiz, güzel bir düzen kuruldu. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimleri tamamlarız. 3 adaya da bol şans diliyorum. Son derece demokratik bir yarış oldu. Tesislerimiz kullanıldı, iletişim kanalları kullanıldı. Umarım sizler de tatmin olmuşsunuzdur bu süreçte. Camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Uğur Bey buraya bir misyonla geldi. En zor günde de en iyi günde de üstün bir Fenerbahçelilik ruhuyla, Fenerbahçe için var olanlar tanımına harfiyen uyan bir davranışla bizlerle uyum içinde çalıştılar. Destek oldular, moral verdiler. Biz kendilerine danıştık. O yüzden size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın kalbine altın harflerle yazıldınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sonuna kadar Fenerbahçe'yi destekleyeceğinizi zerre kadar şüphem yok."
BAŞKAN ADAYLARININ AÇIKLAMASI
SEVİL BECAN'IN AÇIKLAMALARI
Başkan adaylarından Sevil Becan, birlik mesajı vererek sözlerine başladı.
Yüksek Divan Kurulunun temel görevinin danışma kurulu olarak tanımlandığını hatırlatan Becan, "25 yılını yani çeyrek asırlık kongre üyeliğinin ardından oluşan bu kurul, akil insanlar kuruludur. YDK için bir platform oluşturmayı planlıyoruz. Bu bir danışma ve dayanışma platformu olacak. Bu sayede birbirimiz daha iyi anlayacağız ve talepleri öğrenmiş olacağız." diye konuştu.
Üyelerin ilgi ve uzmanlık alanlarına bakarak divan kurulunda ihtisas komisyonları sisteminin olmasını planladıklarını aktaran Becan, şunları kaydetti:
"Bizim değerli üyelerimizden mutlaka yararlanmamızın yollarını bulmamız gerekiyor. İletişim dedik, birbirimizi dinleyeceğiz dedik ama sosyalleşmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Çeşitli alanlarda bunu gerçekleştireceğiz. YDK'nın kurumsallaşması konusuna gelince bazı çalışmalar, geçtiğimiz dönemde başladı. Değerli katkılar, bunların hızlanarak devam etmesini hedefliyoruz. Kim seçilirse seçilsin bunu birlikte kutlayalım. YDK'nin barıştan oluştuğunu gösterelim. Bizler bir oldukça Fenerbahçe'mizi kimse yenemez." değerlendirmesinde bulundu.
NİHAT TOKAT'IN AÇIKLAMALARI
Nihat Tokat, YDK üyelerinden destek istedi.
Çok genç bir ekibe sahip olduğunu dile getiren Tokat, "Yüksek Divan Kurulu başkanlığı onur ve ayrıcalığına talibim. Şeref ve doğruluğun bir Fenerbahçe çizgisi olduğu algısını camiamız ve ülkemizin hak ettiği gibi tekrar güçlendirmek için şevkle çalışacağımızı beyan ederim. Ekibimle birlikte tüm projeleri hayata geçirebilmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin tuttuğu değil, tutulduğu takım olduğunu aktaran Tokat, sözlerini şöyle tamamladı:
"2 sene boyunca bize muhteşem bir divan başkanlığı yapan Dündar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sizleri özleyeceğiz. Dündar'dan aldığımız, hissettiğimiz her toplantımızda Atatürk'ü iliklerimize kadar işledi. Ben de eğer seçilirsem aynı onun yolundan gideceğim. Sosyal faaliyetleri artırmak için atölye, resim kursları, foto kursları bunlar ücretsiz olacak. Faruk Ilgaz 17-18 saat yaşayan bir yer olacak, mottomuz bu. Genel kurullarımız çok uzun sürede geliyor. Bunu da 45 günde bir yapmayı planlıyoruz."
ŞEKİP MOSTUROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
Şekip Mosturoğlu, kulüpte uzun yıllar asbaşkanlık yapmasına karşın şu anda farklı bir heyecan yaşadığını belirtti.
Kulüpte çok önemli tecrübeler kazandığını hatırlatan Mosturoğlu, "Kulüpte asbaşkanlık yaparken sizlere defalarca hitap ettim ancak şu an apayrı bir heyecan yaşıyorum. Fenerbahçe'ye üye olduğumda bu yolun sonunda 12 yıl yöneticilik yapmak aklımdan geçmiyordu. Burada inanılmaz tecrübelerim oldu. Süreç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği ile taçlandı. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde uzun yıllar sürdürdüğüm asbaşkanlık görevimde, gururla sarı-lacivertli renkleri temsil etme fırsatı buldum. Yönetici olarak kazandığımız en değerli ödül, benim paha biçemediğim ve evlatlarıma miras bırakacağım 2010-2011 şampiyonluğu ve bu şampiyonluk için almış olduğum madalyadır." diye konuştu.
3 Temmuz şike kumpasında tutuklandığını ancak mücadeleyle kulübün haklılığını kanıtladıklarını ifade eden Mosturoğlu, şunları kaydetti:
"Özünde hepimiz taraftarız. Fenerbahçe'nin başarısız olduğu anlarda kahroluyor, başarılarında ise dünyanın en mutlu insanları oluyoruz. Taraftarlık ötesinde, üye olarak, Fenerbahçe Kulübüne hizmet etmek için her daim enerjimiz var, hevesimiz var. Şimdi karşınızda, Fenerbahçe'nin en akil ve en tecrübeli neferlerinin bulunduğu, Fenerbahçe'nin yüksek istişare kurulu olan Divan üyelerimizin karşısında, onların oluşturduğu kurula liderlik edebilme arzusuyla bulunuyorum. Üye numaram 7884. Kulübümüzün üye sayısı şimdilerde 70 binlere dayandı. Bizlerin üyeliğe kabul edildiğimiz yıllar ile bugünün Kulüp üye yapısı çok farklı. Fenerbahçe Kulübü geçen uzun yıllar sonrasında bugün her anlamda çok büyüdü."
Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olduğunu vurgulayan Mosturoğlu, "Üye sayımızdaki gelişme ile doğru orantılı ve fakat olumsuz bir şekilde sahip olduğumuz geleneksel kulüpçülük anlayışımız yıllar içinde zayıfladı. Oysa geçmişte çok kuvvetli bir kulüpçülük anlayışımız vardı. Hatırlatmak isterim ki kulüpçülük fedakarlık, adanmışlık demektir. Toplanarak ortak kararlar almak demektir. Ortak amaçlar doğrultusunda karşılıksız çalışmak demektir. Buluşulan ortak değerlerle ilgili sevinçte ve tasada bir olmak demektir. Kulüp üyelerimizin fedakarlıkları, adanmışlıkları, ortak amaçlar doğrultusunda sevinçte ve tasada birlik olmaları eşi benzeri olmayan bir noktadır. Bunun en açık kanıtı en güçlü oldukları bir dönemde FETÖ'ye karşı kazanılan mücadele sırasında kulüp üyelerimizin, camiamız ve taraftarlarımızla birlikte ördükleri sarı-lacivert duvardır. Sarı-lacivert duvar olgumuz, nesiller boyunca anlatılacak destansı bir hikayedir." değerlendirmesinde bulundu.
Şekip Mosturoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Fenerbahçe Cumhuriyeti tarifi çok zor bir sevgi cumhuriyeti. Bu cumhuriyet, gücünü cumhuriyetin temel ilkelerinden, Atatürk ilke ve devrimlerinden, sarı lacivert renklere olan sevgimizden ve bu ülkeye olan sarsılmaz bağlılığımızdan alıyor. Ben ve arkadaşlarım, yıllardır Fenerbahçe ve Türk sporunun çeşitli kademelerinde edindiğimiz tecrübeler ve Fenerbahçelilik tecrübesiyle, tüzüğümüze mutlak bağlılıkla, bu kurulun gücünü camiamızın yararına kullanacak bilgi ve manevi sertifikalara sahibiz. Görev süremizde bunu gerçekleştirmek için var gücümüz ile çalışacağız. Özgür olan, her istediğini yapan değil, ne istediğini bilendir. Bizler ne istediğimizi ve ne istemediğimizi çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe'nin rekabetçi bir üstünlüğe sahip olacak potansiyelinin son derece farkındayız. Bu potansiyeli harekete geçirmek bize, size, hepimize düşüyor. Bu sebeple, değerli oylarınızın her birine ayrı ayrı talibim."
OYLAMA VERME İŞLEMİNE GEÇİLDİ
Yapılan açıklamaların ardından oy verme işlemine geçildi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayan toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışıyor.
Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek ve adayların oyları açıklanacak.
AZİZ YILDIRIM DA KATILDI
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına geldi.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.
Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.
"HAKEM MÜDAHALESİ OLMAYAN BİR DERBİ İZLEYELİM"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: "Bugün, hepimizin ana odağı takımımızın bu akşam oynayacağı Beşiktaş maçı. Sözlerime başlarken, takımımıza hepimiz adına başarı dileklerimi vurgulamak istiyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz, haksız kararlar yaşanmadan bir derbi izleyelim ve Fenerbahçemiz galip gelip camiamıza hedefleri yolunda anlamlı bir derbi yaşatsın."
"HER ŞEYE RAĞMEN YARIŞTAYIZ"
Burak Çağlan Kızılhan: "Fenerbahçemiz, futbolda yaşanan her şeye rağmen zirve yarışını sürdürüyor. Spor kulübü olarak bizleri gururlandırmaya, Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor."
"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"
Burak Çağlan Kızılhan: "Fenerbahçemiz dünyanın en büyük spor kulübü tanımının kelimesinin altını kupalarla, şampiyonluklarla, rekorlar ve madalyalarla dolduruyor. Bu kimliği güçlü kalan sizlerin desteği ve ilgisi. Camiamızın sahiplenmesi ve bir o kadar da büyük bir mali yükü taşıdığımız bu süreçte sponsorlarımızın desteğidir."
"BU BİRLİKTELİK, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"
Burak Çağlan Kızılhan: "Yüksek Divan Kurulumuzun yeni başkan ve yönetiminin seçimini yapacağımız bugüne gelen dönemde, kulüp olarak kıymetli adaylarımızın tümüne en demokratik yaklaşımı sunduğumuz bir seçim dönemi yaşadık. Gerek kulüp mecralarımızı, iletişim ağlarını her adaya eşit şartlarda sunduk. Kendileri anlatmaları adına en şeffaf şekilde iletişim kurduk. Fenerbahçe'ye yakışan bir tutumla bir seçim dönemini daha geride bırakmış olacağız. Kongre üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Zorlu süreçlerden geçtiğimiz dönemlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. İlgi ve katılım, kulübümüzün ne denli büyük bir camia olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu birliktelik ve dayanışma bizim en büyük gücümüzdür. Bizi her türlü zorluğun üstesinden gelmeye teşvik etmektedir."
"DERBİDE SONSUZ BAŞARILAR"
Burak Çağlan Kızılhan: "Yeni dönemin camiamız için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu akşamki maçta futbol takımımıza bir kez daha sonsuz başarılar diliyorum."
"TARİHİ BİR ADIM OLMASINI DİLİYORUM"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: "Bu sene, geçmişte olduğu gibi kulübümüzün başarılarını hazmedemeyen bazı odakların sürekli kumpasına ve engellemesine maruz kaldı. Biz, bu haksız saldırılarda daima başkanımızın ve yönetimimizin arkasında durduk. Gerektiğinde hırpalandık, gerektiğinde haksız iftira ve çamurların hedefi olmayı gönülden kabul ettik. Bundan sonra gelecek Yüksek Divan Kurulu başkan ve yöneticilerinin de aynı gayretle yönetimin yanında yer almalarını diliyorum. Fenerbahçemiz bir ve bütün olduğu sürece dıştan gelecek tehditlere karşı koyma gücüne sahiptir. Yeter ki bizler bir ve bütün olalım. Bu toplantının, kulübümüzde birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik tarihi bir adım olmasını diliyorum."
"HER ŞEY FENERBAHÇE İÇİN"
Uğur Dündar: "Her şey Fenerbahçe için. Ben bin defa dünyaya gelsem ve hepsinde aynı görevi yapsam yine başkanımız ve yönetimin uğradığı haksız saldırılarda yanlarında dimdik, kale gibi durmaya devam ederim"
"GÖZYAŞLARIMI TUTAMAYACAĞIM"
Uğur Dündar: "Biraz daha konuşursam gözyaşlarımı tutamayacağım. Sağ olun, var olun sayın başkan, sayın yönetim kurulu. Bizim görevimiz şu anda bitiyor. Bu sürede bize gösterdiğiniz ilgiye, verdiğiniz desteğe sonsuz teşekkür ediyoruz. Umarız layık olmuşuzdur sizlerin teveccühüne."
"2 SENE ÇOK HIZLI GEÇTİ"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Şu an aşağı yukarı 550 kişiyiz, güzel bir düzen kuruldu. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimleri tamamlarız. 3 adaya da bol şans diliyorum. Son derece demokratik bir yarış oldu. Tesislerimiz kullanıldı, iletişim kanalları kullanıldı. Umarım sizler de tatmin olmuşsunuzdur bu süreçte. Camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Uğur Bey buraya bir misyonla geldi. En zor günde de en iyi günde de üstün bir Fenerbahçelilik ruhuyla, Fenerbahçe için var olanlar tanımına harfiyen uyan bir davranışla bizlerle uyum içinde çalıştılar. Destek oldular, moral verdiler. Biz kendilerine danıştık. O yüzden size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın kalbine altın harflerle yazıldınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sonuna kadar Fenerbahçe'yi destekleyeceğinizi zerre kadar şüphem yok."
BAŞKAN ADAYLARININ AÇIKLAMASI
SEVİL BECAN'IN AÇIKLAMALARI
Başkan adaylarından Sevil Becan, birlik mesajı vererek sözlerine başladı.
Yüksek Divan Kurulunun temel görevinin danışma kurulu olarak tanımlandığını hatırlatan Becan, "25 yılını yani çeyrek asırlık kongre üyeliğinin ardından oluşan bu kurul, akil insanlar kuruludur. YDK için bir platform oluşturmayı planlıyoruz. Bu bir danışma ve dayanışma platformu olacak. Bu sayede birbirimiz daha iyi anlayacağız ve talepleri öğrenmiş olacağız." diye konuştu.
Üyelerin ilgi ve uzmanlık alanlarına bakarak divan kurulunda ihtisas komisyonları sisteminin olmasını planladıklarını aktaran Becan, şunları kaydetti:
"Bizim değerli üyelerimizden mutlaka yararlanmamızın yollarını bulmamız gerekiyor. İletişim dedik, birbirimizi dinleyeceğiz dedik ama sosyalleşmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Çeşitli alanlarda bunu gerçekleştireceğiz. YDK'nın kurumsallaşması konusuna gelince bazı çalışmalar, geçtiğimiz dönemde başladı. Değerli katkılar, bunların hızlanarak devam etmesini hedefliyoruz. Kim seçilirse seçilsin bunu birlikte kutlayalım. YDK'nin barıştan oluştuğunu gösterelim. Bizler bir oldukça Fenerbahçe'mizi kimse yenemez." değerlendirmesinde bulundu.
NİHAT TOKAT'IN AÇIKLAMALARI
Nihat Tokat, YDK üyelerinden destek istedi.
Çok genç bir ekibe sahip olduğunu dile getiren Tokat, "Yüksek Divan Kurulu başkanlığı onur ve ayrıcalığına talibim. Şeref ve doğruluğun bir Fenerbahçe çizgisi olduğu algısını camiamız ve ülkemizin hak ettiği gibi tekrar güçlendirmek için şevkle çalışacağımızı beyan ederim. Ekibimle birlikte tüm projeleri hayata geçirebilmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin tuttuğu değil, tutulduğu takım olduğunu aktaran Tokat, sözlerini şöyle tamamladı:
"2 sene boyunca bize muhteşem bir divan başkanlığı yapan Dündar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sizleri özleyeceğiz. Dündar'dan aldığımız, hissettiğimiz her toplantımızda Atatürk'ü iliklerimize kadar işledi. Ben de eğer seçilirsem aynı onun yolundan gideceğim. Sosyal faaliyetleri artırmak için atölye, resim kursları, foto kursları bunlar ücretsiz olacak. Faruk Ilgaz 17-18 saat yaşayan bir yer olacak, mottomuz bu. Genel kurullarımız çok uzun sürede geliyor. Bunu da 45 günde bir yapmayı planlıyoruz."
ŞEKİP MOSTUROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
Şekip Mosturoğlu, kulüpte uzun yıllar asbaşkanlık yapmasına karşın şu anda farklı bir heyecan yaşadığını belirtti.
Kulüpte çok önemli tecrübeler kazandığını hatırlatan Mosturoğlu, "Kulüpte asbaşkanlık yaparken sizlere defalarca hitap ettim ancak şu an apayrı bir heyecan yaşıyorum. Fenerbahçe'ye üye olduğumda bu yolun sonunda 12 yıl yöneticilik yapmak aklımdan geçmiyordu. Burada inanılmaz tecrübelerim oldu. Süreç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği ile taçlandı. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde uzun yıllar sürdürdüğüm asbaşkanlık görevimde, gururla sarı-lacivertli renkleri temsil etme fırsatı buldum. Yönetici olarak kazandığımız en değerli ödül, benim paha biçemediğim ve evlatlarıma miras bırakacağım 2010-2011 şampiyonluğu ve bu şampiyonluk için almış olduğum madalyadır." diye konuştu.
3 Temmuz şike kumpasında tutuklandığını ancak mücadeleyle kulübün haklılığını kanıtladıklarını ifade eden Mosturoğlu, şunları kaydetti:
"Özünde hepimiz taraftarız. Fenerbahçe'nin başarısız olduğu anlarda kahroluyor, başarılarında ise dünyanın en mutlu insanları oluyoruz. Taraftarlık ötesinde, üye olarak, Fenerbahçe Kulübüne hizmet etmek için her daim enerjimiz var, hevesimiz var. Şimdi karşınızda, Fenerbahçe'nin en akil ve en tecrübeli neferlerinin bulunduğu, Fenerbahçe'nin yüksek istişare kurulu olan Divan üyelerimizin karşısında, onların oluşturduğu kurula liderlik edebilme arzusuyla bulunuyorum. Üye numaram 7884. Kulübümüzün üye sayısı şimdilerde 70 binlere dayandı. Bizlerin üyeliğe kabul edildiğimiz yıllar ile bugünün Kulüp üye yapısı çok farklı. Fenerbahçe Kulübü geçen uzun yıllar sonrasında bugün her anlamda çok büyüdü."
Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olduğunu vurgulayan Mosturoğlu, "Üye sayımızdaki gelişme ile doğru orantılı ve fakat olumsuz bir şekilde sahip olduğumuz geleneksel kulüpçülük anlayışımız yıllar içinde zayıfladı. Oysa geçmişte çok kuvvetli bir kulüpçülük anlayışımız vardı. Hatırlatmak isterim ki kulüpçülük fedakarlık, adanmışlık demektir. Toplanarak ortak kararlar almak demektir. Ortak amaçlar doğrultusunda karşılıksız çalışmak demektir. Buluşulan ortak değerlerle ilgili sevinçte ve tasada bir olmak demektir. Kulüp üyelerimizin fedakarlıkları, adanmışlıkları, ortak amaçlar doğrultusunda sevinçte ve tasada birlik olmaları eşi benzeri olmayan bir noktadır. Bunun en açık kanıtı en güçlü oldukları bir dönemde FETÖ'ye karşı kazanılan mücadele sırasında kulüp üyelerimizin, camiamız ve taraftarlarımızla birlikte ördükleri sarı-lacivert duvardır. Sarı-lacivert duvar olgumuz, nesiller boyunca anlatılacak destansı bir hikayedir." değerlendirmesinde bulundu.
Şekip Mosturoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Fenerbahçe Cumhuriyeti tarifi çok zor bir sevgi cumhuriyeti. Bu cumhuriyet, gücünü cumhuriyetin temel ilkelerinden, Atatürk ilke ve devrimlerinden, sarı lacivert renklere olan sevgimizden ve bu ülkeye olan sarsılmaz bağlılığımızdan alıyor. Ben ve arkadaşlarım, yıllardır Fenerbahçe ve Türk sporunun çeşitli kademelerinde edindiğimiz tecrübeler ve Fenerbahçelilik tecrübesiyle, tüzüğümüze mutlak bağlılıkla, bu kurulun gücünü camiamızın yararına kullanacak bilgi ve manevi sertifikalara sahibiz. Görev süremizde bunu gerçekleştirmek için var gücümüz ile çalışacağız. Özgür olan, her istediğini yapan değil, ne istediğini bilendir. Bizler ne istediğimizi ve ne istemediğimizi çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe'nin rekabetçi bir üstünlüğe sahip olacak potansiyelinin son derece farkındayız. Bu potansiyeli harekete geçirmek bize, size, hepimize düşüyor. Bu sebeple, değerli oylarınızın her birine ayrı ayrı talibim."
OYLAMA VERME İŞLEMİNE GEÇİLDİ
Yapılan açıklamaların ardından oy verme işlemine geçildi.