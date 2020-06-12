Fenerbahçe dirildi; Trabzon lider dönüyor!

GÖZTEPE 1-3 TRABZONSPOR

FENERBAHÇE 2-1 KAYSERİSPOR

Koronavirüs sebebiyle ara verilen Süper Lig, bugün yeniden başladı ve kırmızı kartlar, penaltı kararları ve tartışmalı pozisyonlar adeta havada uçuştu.Trabzonspor, 10 kişi kaldığı maçta Göztepe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek zirvedeki yerini korudu.Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı ve maçın büyük bir bölümünde 10 kişi mücadele ettiği maçta Kayserispor'u 2-1 yendi.