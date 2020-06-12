Fenerbahçe dirildi; Trabzon lider dönüyor!

Süper Lig, Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla kaldığı yerden devam etti.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe dirildi; Trabzon lider dönüyor!
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12 Haziran 2020 22:58
Koronavirüs sebebiyle ara verilen Süper Lig, bugün yeniden başladı ve kırmızı kartlar, penaltı kararları ve tartışmalı pozisyonlar adeta havada uçuştu.

GÖZTEPE 1-3 TRABZONSPOR

Trabzonspor, 10 kişi kaldığı maçta Göztepe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek zirvedeki yerini korudu. Maçın tüm detaylarına ve fotoğraflarına şu bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE 2-1 KAYSERİSPOR

Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı ve maçın büyük bir bölümünde 10 kişi mücadele ettiği maçta Kayserispor'u 2-1 yendi. Maçın tüm detaylarına ve fotoğraflarına ulaşmak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.



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