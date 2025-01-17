Fenerbahçe, Diego Carlos için Aston Villa ile anlaştı

Daha önce Sky Sport'ta yer alan haberde bu transfer için konuşulan rakamın ise yaklaşık 10 milyon sterlin (12 milyon euro) olduğu kaydedilmişti.

Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

Diego Carlos, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta süre buldu.