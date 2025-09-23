Fenerbahçe'den Sertaç Şanlı'ya veda: Dubai yolunda

Euroleague'in yeni takımı Dubai Basketball, uzun rotasyonuna milli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Yunan basınından Sotiris Vetakis'in haberine göre, Mam Jaiteh'in sakatlığının ardından harekete geçen Dubai ekibi, Fenerbahçe'den ayrılan Sertaç Şanlı ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı.

Son iki sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren ve sarı-lacivertlilerden ayrılan 33 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 5.5 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Dubai'nin kısa süre içinde transferi açıklaması beklenirken, Avrupa ikincisi A Milli Takım'da forma giyen oyunculardan birinin daha kulüp bulmasıyla gözler şimdi NBA'den ayrılması beklenen Furkan Korkmaz'a çevrildi. Korkmaz'ın, Pınar Karşıyaka'dan gelen cazip teklifi değerlendirdiği öğrenildi.



FENERBAHÇE'NİN VEDA MESAJI



Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'ya "Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı! 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı'ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz." açıklamasıyla veda etti.