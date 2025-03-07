Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe, Rangers maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü için bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Rangers maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."
RANGERS MAÇINDA YOK!
Çağlar Söyüncü'nün 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli stoper, sakatlığı nedeniyle 13 Mart Perşembe günü Rangers ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta süre bulan 28 yaşındaki Çağlar Söyüncü, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Rangers maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."
RANGERS MAÇINDA YOK!
Çağlar Söyüncü'nün 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli stoper, sakatlığı nedeniyle 13 Mart Perşembe günü Rangers ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta süre bulan 28 yaşındaki Çağlar Söyüncü, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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