Fenerbahçe'den rekor forma satışı!

Fenerbahçe'nin lisanslı ürün satış mağazası Fenerium, 150 günde 300 bin forma satıldığını ve rekor kırıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den rekor forma satışı!
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21 Kasım 2023 18:44
Fenerbahçe, forma satışında rekor kırıldığını açıkladı.

Kulübün lisansı ürün satış mağazası Fenerium'dan yapılan açıklamada, 150 günde 300 bin adet forma satıldığı ve rekor kırıldığı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe'miz büyük taraftarımızla yeni bir rekor daha kırdı! 2022-23 sezonunda lansmandan sonraki 250. günde ulaştığımız 300.000 satış adetine bu sezon 150. günde ulaştık. Büyük Fenerbahçe'mizin Büyük Taraftarına şükranlarımızla! İyi ki Fenerbahçe!"

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