Süper Lig'de ikincilik hedefine kilitlenen Fenerbahçe, transferde gözünün Kasımpaşa'nın 3 genç Türk yıldızına dikmiş durumda. Lacivert-beyazlı takımın çıkışında 15 gol-7 asistle önemli rol oynayan 25 yaşındaki santrfor Umut Bozok, 27 maçta 1 gol-1 asiste imza atan 22 yaşındaki ön libero Doğucan Haspolat ve 29 karşılaşmada 3 asistle dikkat çeken 21 yaşındaki sol bek Eren Elmalı'yı özel olarak izleten teknik direkör İsmail Kartal yönetime olumlu rapor verdi.



KALE İÇİN DE ERTUĞRUL



Üç oyuncunun geleceği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner arasında yapılacak görüşme sonrası netlik kazanacak. Ciner'le yakın temasta olan Koç, mevkiidaşıyla lig biter bitmez işi resmiyete dökecek. Öte yandan sözleşmesi bitecek kaleci Berke Özer'in yerine de arayış sürüyor. Gent'in kalesini koruyan Sinan Bolat'ın yanı sıra listede Kasımpaşa'da forma giyen F.Bahçe altyapısından yetişen Ertuğrul Taşkıran var.



2018'DEN BERİ KAYIPSIZ



Üst üste 5 galibiyet alan, 9 karşılaşmadır yenilmeyen F.Bahçe, çıkışını ateş hattından kurtulmaya çalışan Ç.Rize karşısında da sürdürmek istiyor. Rakibine son olarak 2018 Eylül'ünde 3-0 yenilen sarı-lacivertliler sonrasındaki 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.



