Fenerbahçe'den Kadıköy'de bir ilk

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona ererken, Sarı-Lacivertliler bu sezon ligde bir ilki yaşadı.



Bu sezon hücumdaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve rakip fileleri havalandırmakta zorlanmayan Kanarya, Başakşehir maçının ilk yarısında gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe böylece, bu sezon Kadıköy'de oynanan lig maçlarında ilk kez ilk 45 dakikada gol bulamadı.



Fenerbahçe, bu maça kadar evinde oynadığı 5 lig maçında 19 gol atarken, bu gollerin 10'unu ilk yarılarda kaydetmişti.



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Fenerbahçe, Süper Lig dışında ise bu sezon sadece bir kez Kadıköy'de ilk devrede gol sevinci yaşayamadı.





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