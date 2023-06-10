Fenerbahçe'den Greenwood hamlesi

Manchester United'ın yeni sezonda İngiltere dışına kiralamak istediği 21 yaşındaki kanat oyuncusu Mason Greenwood için Fenerbahçe devreye girdi. Görüşmeler sürüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Greenwood hamlesi
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10 Haziran 2023 11:56
Son güncelleme 10 Haziran 2023 12:20
Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kanat bölgesine transfer yapmak için çalışmalara hız verdi. Bu bağlamda, Sarı-Lacivertli kulüp yöneticileri, Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood için kolları sıvadı.

MANU SICAK BAKIYOR

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki oyuncusunu İngiltere dışında bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe yetkilileri, bu konuda İngiliz ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor.

TARTIŞMAYA YOL AÇMIŞTI

Greenwood'a ile alakalı tecavüze teşebbüs, fiili bedensel zarara neden olan saldırı ve zorlayıcı davranış suçlamaları, İngiliz futbolcunun ilk olarak ocak 2022'de tutuklanmasına neden olmuştu. Ardından bu suçlamalar şubat 2023'te düşürüldü ve bu durum, forvet oyuncusunun futbola dönüşü hakkında tartışmalara yol açmıştı. 

 
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