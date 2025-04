Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe , Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.Ev sahibi Gaziantep FK, 13. dakikada Alexandru Maxim'in attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe, 68. dakikada penaltıdan Anderson Talisca, 69. dakikada Edin Dzeko ve 72. dakikada Fred'in attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.Fenerbahçe'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Filip Kostic, gelecek hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 75 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Gaziantep FK, 42 puanda kaldı.Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.(77) Galatasaray - 30 maç(75) Fenerbahçe - 31 maç(42) Gaziantep FK - 31 maçGaziantep FK, karşılaşmanıın 5. dakikasında etkili geldi. Bu dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Lungoyi, vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top direkten dışarıya gitti.Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 7. dakikasında penaltı bekledi.Fenerbahçe, Dzeko ile Semih Güler arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi.Pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık geçiren Dzeko, tedavisi sonrası oyuna geri döndü.Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında 13. dakikada Alexandru Maxim ile öne geçti. Bu dakikada Fenerbahçe savunması çıkarken pas hatası yaptı. Boateng'in pasıyla topla buluşan Maxim, ceza yayından yaptığı vuruşla ev sahibi Gaziantep'i 1-0 öne taşıdı.Fenerbahçe'de Filip Kostic, 15. dakikada sarı kart gördü. Sırp futbolcu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Kostic, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 31. dakikada serbest vuruştan kaleyi yokladı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Burak Bozan topu dışarıya gönderdi.Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 43. dakikada ağları havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, sağdan gelen ortada topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, Anderson Talisca'nın topu eliyle kontrol ettiğini belirterek golü iptal etti.Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısını ev sahibi Gaziantep FK 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk yarının ardından oyuna müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de ikinci yarının başında İsmail Yüksek yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.Fenerbahçe, En-Nesyri'nin de oyuna dahil olmasıyla ikinci yarının başında Gaziantep FK kalesinde baskı kurdu ve önemli pozisyonlar bulmaya başladı.Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında bulduğu bir gol iptal edildi.56. dakikada Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko, ortasını yaptı. Bu ortada Youssef En-Nesyri kale ağzından yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.Yarı Otomatik Ofsayt sisteminden gelen uyarının ardından Edin Dzeko'nun ofsaytta olduğu işaret edildi ve gol iptal edildi.Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.Karşılaşmanın 65. dakikasında Gaziantep FK ceza sahasında Viana ile Youssef En-Nesyri arasında yaşanan pozisyonda Fenerbahçe, penaltı bekledi.Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 68. dakikada topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e geldi.Fenerbahçe, 69. dakikada Gaziantep FK karşısında öne geçti. Bu dakikada kazanılan köşe vuruşunda Dusan Tadic topu hızlı kullandı.Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dzeko, sağ ayak içiyle topa tek dokunuşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Fenerbahçe, 72. dakikada Gaziantep FK karşısında üçüncü golü buldu. Bu dakikada gelişen atakta Oğuz Aydın'ın sağ kanattan penaltı noktasının sağına çevirdiği topta Fred, bekletmeden şutunu çekti. Savunmadan seken topa Fred bir kez daha dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.5. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Halil Dervişoğlu, orta alandan sol kanatta koşu yapan Lungoyi'ye yerden pasını verdi. Lungoyi'nin penaltı noktasının solundan vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.23. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.30. dakikada Fenerbahçe'nin atağında Fred, ceza sahasının dışında Ogün'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Faul atışını kullanan Talisca'nın vuruşunda kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlığı kornere çeldi.35. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.41. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.47. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasında vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kontrol etti.51. dakikada Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına yaptığı ortada Dzeko'nun dokunduğu meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.56. dakikada sol kanatta topla buluşan Dzeko'nun yerden ön direğe pasında En Nesyri'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı verildi.58. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Maxim'in ara pasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun rakiplerini çalımladıktan sonra şutunda kaleci İrfan Can, gole izin vermedi.84. dakikada Tadic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En- Nesyri'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.Gaziantep BüyükşehirDirenç Tonusluoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet KısalMustafa Burak Bozan, Semih Güler, Viana (Dk. 72 Emre Taşdemir), Husic (Dk.62 Arda Kızıldağ), Ogün Özçiçek (Dk.72 Daubin), Ndiaye (Dk. 84 Furkan Soyalp), Sorescu, Lungoyi, Maxim, Boateng, Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Kenan Kodro)İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek (Dk. 46 En-Nesyri), Fred, Kostic (Dk.66 Tadic) İrfan Can Kahveci (Dk.66 Szymanski), Oğuz Aydın, Talisca (Dk.84 Cenk Tosun), Dzeko (Dk.79 Münir Levent Mercan)Dk. 13 Maxim (Gaziantep FK) Dk. 66 Talisca, Dk. 69 Dzeko, Dk.72 Fred (Fenerbahçe): Dk. 4 İsmail Yüksek, Dk. 15 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 10 Boateng, Dk. 20 Husic, Dk. 39 Maxim, Dk. 66 Viana (Gaziantep FK)