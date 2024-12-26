Fenerbahçe'den Eljif Elmas hamlesi!

Fenerbahçe, orta saha takviyesi için eski yıldızı Eljif Elmas'ı gündemine aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Eljif Elmas hamlesi!
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26 Aralık 2024 14:14
Süper Lig'de araya lider Galatasaray'ın sekiz puan gerisinde giren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'de orta saha için tanıdık bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, eski yıldızı Eljif Elmas için harekete geçti.

Altı sezon önce sarılacivertlilerden rekor bir bedelle Napoli'ye transfer olan genç futbolcu zaman zaman verdiği röportajlarda sarı-lacivertli kulübü özlediğini belirtiyordu. Geçtiğimiz sezon Napoli'den Leipzig'e transfer olan Eljif Elmas, alman ekibinde forma giymekte zorlanıyor. Bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyebilen Eljif, bir asist yaptı.

Sarı-lacivertlilerin Alman ekibiyle kiralık sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

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