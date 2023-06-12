Fenerbahçe'de veda gibi paylaşım!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Gözde Kahveci'nin bu paylaşımı "veda" olarak yorumlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de veda gibi paylaşım!
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12 Haziran 2023 18:26
Son güncelleme 12 Haziran 2023 18:59
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için sürpriz bir paylaşım geldi.

Milli futbolcunun eşi Gözde Kahveci, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından seremoniden görüntüler paylaştı ve "Tüm zaferler için teşekkürler, hatırlanacaksın Fenerbahçe" ifadelerini yazdı. Gözde Kahveci, bu paylaşımında sarı-lacivertli kulübü de etiketledi.

Gözde Kahveci'nin bu paylaşımı, taraftarlar arasında "veda" olarak yorumlandı.

DAHA SONRA SİLDİ!

Gözde Kahveci, daha sonra bu paylaşımında yer alan sözlerini sildi ve sarı-lacivert kalp emojileri kullanarak Fenerbahçe'yi etiketledi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 42 maça çıkan 27 yaşındaki İrfan Can Kahveci, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 


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