28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
16:00
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
13:15
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
16:00
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
15:30
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
15:30
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
16:00
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
13:30
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
15:00
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
16:00
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
16:30
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
16:00
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
16:00
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun yaşanacak olası ayrılık sonucu ödenecek bedel ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Yapılan mukaveleye göre; iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını alacak olan İtalyan hocanın, buna rağmen yardımcılarıyla birlikte maliyeti cep yakacak.

4 MİLYON EURO

40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon Euro ücrette anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1.5 milyon Euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı. Başkan Sadettin Saran, Samandıra'yı sil baştan oluşturmak isterken teknik heyetteki değişimin maliyeti 4 milyon Euro'yu (195 milyon TL) bulacak.


4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Benfica yenilgisi sonrası Mourinho'yu gönderen sarı-lacivertliler, 13 Eylül'de düz enlenen imza töreniyle Tedesco'yu takımın başına getirmişti. Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ligde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında ise Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla teslim oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
