Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Yapılan mukaveleye göre; iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını alacak olan İtalyan hocanın, buna rağmen yardımcılarıyla birlikte maliyeti cep yakacak.
4 MİLYON EURO
40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon Euro ücrette anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1.5 milyon Euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı. Başkan Sadettin Saran, Samandıra'yı sil baştan oluşturmak isterken teknik heyetteki değişimin maliyeti 4 milyon Euro'yu (195 milyon TL) bulacak.
4 MAÇTA 1 GALİBİYET
Benfica yenilgisi sonrası Mourinho'yu gönderen sarı-lacivertliler, 13 Eylül'de düz enlenen imza töreniyle Tedesco'yu takımın başına getirmişti. Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ligde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında ise Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla teslim oldu.
4 MİLYON EURO
40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon Euro ücrette anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1.5 milyon Euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı. Başkan Sadettin Saran, Samandıra'yı sil baştan oluşturmak isterken teknik heyetteki değişimin maliyeti 4 milyon Euro'yu (195 milyon TL) bulacak.
4 MAÇTA 1 GALİBİYET
Benfica yenilgisi sonrası Mourinho'yu gönderen sarı-lacivertliler, 13 Eylül'de düz enlenen imza töreniyle Tedesco'yu takımın başına getirmişti. Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ligde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında ise Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla teslim oldu.