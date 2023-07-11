Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Cengiz Ünder

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Cengiz Ünder
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11 Temmuz 2023 11:08
Son güncelleme 11 Temmuz 2023 11:09
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için harekete geçti.
 
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı performansıyla istikrar yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fransız ekibindeki geleceği tartışma konusu olmuştu. Adı Galatasaray ile anılan milli oyuncu için şimdi de Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe'nin milli futbolcunun menajeri ile temasta olduğu Marsilya'ya resmi bir teklifte bulunmamasına rağmen bunun an meselesi olduğu öğrenildi.
 
4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
 
Bunun yanında Fransa basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, milli futbolcu için 4 milyon euro'luk bir teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler'in bu teklifi Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi. Haberde Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde Cengiz için yeni bir teklifte bulunacağı da yer aldı. Ancak Fenerbahçe'nin böyle bir teklif yapıp yapmadığı henüz doğrulanmadı.
 
Birkaç gün içinde Cengiz Ünder ile ilgili olarak Fenerbahçe cephesinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
 
SEZONU KAÇ GOLLE TAMAMLADI?
 
25 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.
 
 
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