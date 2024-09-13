Fenerbahçe'de sözleşme ve veda!

Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu daha sonra Eyüpspor'a kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sözleşme ve veda!
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13 Eylül 2024 23:50
Son güncelleme 13 Eylül 2024 23:55
Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, sözleşme uzatmasının ardından Eyüpspor'a kiralık olarak gönderdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

Emre Mor sözleşme uzatma

Emre Mor - Eyüpspor transfer

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