Fenerbahçe'de sakatlık: İrfan Can Eğribayat!

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
