Fenerbahçe'de sakatların ilacı Milli ara!

Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor ve Samet Akaydın; son maçlarda sakatlıkları nedeniyle takımlarından ayrı kalmıştı. 3 futbolcunun da Milli arada tamamen iyileşip, oynayacak duruma gelecekleri öğrenildi.

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Fenerbahçe'de sakatların ilacı Milli ara!
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06 Eylül 2023 07:34
Fenerbahçe'de henüz sezonun başı olmasına rağmen birçok futbolcu sakatlık sorunu yaşadı.

Samuel, Becao, Serdar Aziz, Djiuk ve Mert Hakan bazı maçları kaçırdıktan sonra takıma döndü. Ancak Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Samet Akaydın'ın sakatlıkları devam ediyor. Ferdi, Twente rövanşı ve Ankaragücü deplasmanında oynayamadı.

Emre Mor daha sezonun ilk maçı olan Zimbru mücadelesinde sadece 11 dakika sahada kaldıktan sonra sakatlandı ve bir daha görev yapamadı.

Samet Akaydın ligde Samsun ve Ankaragücü karşılaşmaları ile Konferans Ligi'nde Twente eşleşmesinde forma giyemedi.

Antalya maçına yetişiyorlar

Lige verilen Milli ara, bu 3 futbolcu için de şans oldu. Sağlık ekibinin, tedavilerinde sona gelen Ferdi, Emre ve Samet'i Antalyaspor maçına kadar hazır hale getirmesi bekleniyor.

Bu arada sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Miha Zajc da iyileşti ve Slovenya Milli Takımı'nın kampına katıldı. 

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