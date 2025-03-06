Fenerbahçe'de Rangers maçı öncesi iki kritik eksik!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Son 16 Turu'nda Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de maç öncesi iki eksik göze çarpıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Rangers maçı öncesi iki kritik eksik!
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06 Mart 2025 09:21
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde iki önemli eksik dikkat çekiyor.

Turun ilk müsabakasında kart cezalısı konumunda bulunan Fred ve Bright Osayi-Samuel, Rangers karşısında forma giyemeyecek.

İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR

İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan orta saha oyuncusu, Rangers maçında kadroya dahil olabilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyas- por deplasmanında forma giymiş ve sakatlannaştı.

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