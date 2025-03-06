Fenerbahçe'de Rangers maçı öncesi iki kritik eksik!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde iki önemli eksik dikkat çekiyor.
Turun ilk müsabakasında kart cezalısı konumunda bulunan Fred ve Bright Osayi-Samuel, Rangers karşısında forma giyemeyecek.
İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR
İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan orta saha oyuncusu, Rangers maçında kadroya dahil olabilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyas- por deplasmanında forma giymiş ve sakatlannaştı.
Turun ilk müsabakasında kart cezalısı konumunda bulunan Fred ve Bright Osayi-Samuel, Rangers karşısında forma giyemeyecek.
İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR
İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan orta saha oyuncusu, Rangers maçında kadroya dahil olabilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyas- por deplasmanında forma giymiş ve sakatlannaştı.