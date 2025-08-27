Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan rövanş maçında sürpriz bir tercihe imza attı.
Portekizli teknik adam, bu sezon hiçbir resmi maçta görev vermediği Dominik Livakovic'e Benfica deplasmanında ilk 11'de yer verdi.
Livakovic, bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.
Fenerbahçe'de Jhon Duran da yedek kaldı. Mourinho, en uçta Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'ye forma verdi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:
Portekizli teknik adam, bu sezon hiçbir resmi maçta görev vermediği Dominik Livakovic'e Benfica deplasmanında ilk 11'de yer verdi.
Livakovic, bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.
Fenerbahçe'de Jhon Duran da yedek kaldı. Mourinho, en uçta Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'ye forma verdi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: