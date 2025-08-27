27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
0-012'
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-012'
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
1-012'
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
0-012'
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
0-011'
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-227'
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-027'
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
0-011'
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
0-128'

Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi!

Fenerbahçe'de Benfica ile oynanan rövanş karşılaşmasında kalede Dominik Livakovic yer aldı.

calendar 27 Ağustos 2025 20:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Livakovic sürprizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan rövanş maçında sürpriz bir tercihe imza attı.

Portekizli teknik adam, bu sezon hiçbir resmi maçta görev vermediği Dominik Livakovic'e Benfica deplasmanında ilk 11'de yer verdi.

Livakovic, bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran da yedek kaldı. Mourinho, en uçta Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'ye forma verdi.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.