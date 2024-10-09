Fenerbahçe'de kiralık veda: Oğuz Aydın

Fenerbahçe'de oynamadığı için mutsuz olan Oğuz Aydın, devre arası kiralık olarak ayrılabilir.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kiralık veda: Oğuz Aydın
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09 Ekim 2024 08:56
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile girilen transfer rekabeti sonrası 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, sarı-lacivertli takımda 22 dakika süre alabildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmayan 23 yaşındaki futbolcu, hayal kırıklığı yaşıyor.

Milli futbolcu, sol kanat rotasyonunda Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Oğuz Aydın'ın oynamadığı için mutsuz olduğu ve devre arasında kiralık gönderilebileceği öğrenildi.

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