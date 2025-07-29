Fenerbahçe'de kaleye scout transferi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, kaleci mevkisi için sürpriz bir ismi gündeme geldi.
Uygun bir teklif gelmesi halinde Dominik Livakovic'i elinden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, kaleci tranferinde rotayı yine Balkanlara çevirdi.
SIRBİSTAN'DAN 22'LİK KALECİ
İtalyan gazeteci Lorenzo Lepore'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden FK TSC Backa Topola'nın 22 yaşındaki kalecisi Veljko Ilic'i transfer listesine aldı.
SATIN ALINIP KİRALANACAK
Fenerbahçe'nin, genç file bekçisi Veljko Ilic'i bu yaz kadrosuna katıp gelişimini sürdürmesi için mevcut kulübüne kiralamayı planladığı ifade edildi.
FK TSC Backa Topola'nın ise transfer için 1 milyon Euro bonservis bedeli, performansa dayalı bonuslar ve sonraki satıştan pay talep ettiği belirtildi.
ILIC'IN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Sırp ekibinin formasını 41 resmi maçta giyen Veljko Ilic, bu karşılaşmalarda kalesinde 70 gol gördü , 9 maçta ise kalesini gole kapattı.
Uygun bir teklif gelmesi halinde Dominik Livakovic'i elinden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, kaleci tranferinde rotayı yine Balkanlara çevirdi.
SIRBİSTAN'DAN 22'LİK KALECİ
İtalyan gazeteci Lorenzo Lepore'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden FK TSC Backa Topola'nın 22 yaşındaki kalecisi Veljko Ilic'i transfer listesine aldı.
SATIN ALINIP KİRALANACAK
Fenerbahçe'nin, genç file bekçisi Veljko Ilic'i bu yaz kadrosuna katıp gelişimini sürdürmesi için mevcut kulübüne kiralamayı planladığı ifade edildi.
FK TSC Backa Topola'nın ise transfer için 1 milyon Euro bonservis bedeli, performansa dayalı bonuslar ve sonraki satıştan pay talep ettiği belirtildi.
ILIC'IN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Sırp ekibinin formasını 41 resmi maçta giyen Veljko Ilic, bu karşılaşmalarda kalesinde 70 gol gördü , 9 maçta ise kalesini gole kapattı.