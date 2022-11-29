Joshua King, Dünya Kupası'nın ardından Fenerbahçe'nin en kritik isimlerinden biri olacak.Teknik Direktör Jesus'un en çok güvendiği oyuncuların başında gelen futbolcu, tam olarak hazır olmasa da ilk Kiev maçlarında sahaya sürülmüş, ona olan güven ortaya konulmuştu. King zamanla toparladı ve fizik kalitesini arttırınca önemli parçalardan biri haline geldi.Yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatan ve hazır hale gelen futbolcu, ligin ikinci bölümünde Jesus'un elini fazlasıyla rahatlatacak. Oyun kuran, gol atan, kanatta da oynayabilen futbolcunun bu çok yönlü profili sayesinde, teknik heyet, değişiklik yapmadan maç içinde oyunu değiştirebiliyor. Bu nedenle King'in dönüşü ofansif hat için büyük önem taşıyor.