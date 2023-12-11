Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 6 kahramanı

Fenerbahçe'de üçüncü kez teknik adamlık koltuğuna oturan İsmail Kartal, sarı lacivertlilerin Beşiktaş karşısında 7 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı başardı. Deneyimli teknik adam ayrıca Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a rakip olduğu 4 Süper Lig maçını da kaybetmezken bu seride 3 kez kazandı, 1 kez beraberlik aldı.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koydukları performansla özellikle 6 oyuncu öne çıkıyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci skor, Fred ve Ferdi Kadıoğlu ise mücadele ve dinamizmle takıma önemli katkı vermeyi başardılar.
4 futbolcunun 46 gole imza atması, bu sezonki kayıpların tamamının Fred'in yokluğunda gelmesi de bu oyuncuların önemini net olarak gösteriyor.
EDIN DZEKO: 20 maç, 14 gol, 7 asist
DUSAN TADIC: 26 maç, 11 gol, 7 asist
SEBASTIAN SZYMANSKI: 26 maç, 11 gol, 10 asist
İRFAN CAN KAHVECİ: 25 maç, 10 gol, 6 asist
FERDİ KADIOĞLU: 21 maç, 1 gol, 3 asist
FRED: 16 maç, 5 asist
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koydukları performansla özellikle 6 oyuncu öne çıkıyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci skor, Fred ve Ferdi Kadıoğlu ise mücadele ve dinamizmle takıma önemli katkı vermeyi başardılar.
4 futbolcunun 46 gole imza atması, bu sezonki kayıpların tamamının Fred'in yokluğunda gelmesi de bu oyuncuların önemini net olarak gösteriyor.
EDIN DZEKO: 20 maç, 14 gol, 7 asist
DUSAN TADIC: 26 maç, 11 gol, 7 asist
SEBASTIAN SZYMANSKI: 26 maç, 11 gol, 10 asist
İRFAN CAN KAHVECİ: 25 maç, 10 gol, 6 asist
FERDİ KADIOĞLU: 21 maç, 1 gol, 3 asist
FRED: 16 maç, 5 asist