Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 6 kahramanı

de üçüncü kez teknik adamlık koltuğuna oturan İsmail Kartal, sarı lacivertlilerin Beşiktaş karşısında 7 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı başardı. Deneyimli teknik adam ayrıca Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a rakip olduğu 4 Süper Lig maçını da kaybetmezken bu seride 3 kez kazandı, 1 kez beraberlik aldı.İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koydukları performansla özellikle 6 oyuncu öne çıkıyor.veskor,veise mücadele ve dinamizmle takıma önemli katkı vermeyi başardılar.4 futbolcunun 46 gole imza atması, bu sezonki kayıpların tamamının Fred'in yokluğunda gelmesi de bu oyuncuların önemini net olarak gösteriyor.20 maç, 14 gol, 7 asist26 maç, 11 gol, 7 asist26 maç, 11 gol, 10 asist25 maç, 10 gol, 6 asist21 maç, 1 gol, 3 asist16 maç, 5 asist