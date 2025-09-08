Fenerbahçe'de Hamdi Akın'dan teknik direktör açıklaması

Hamdi Akın, katıldığı televizyon programında "Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak... Bugün veya en geç yarın da açıklarlar!" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO SEÇİM KAZASIDIR"

Öte yandan CNBC-e'deki canlı yayında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen "Kimse kusura bakmasın şu içimde kalmasın söyleyeyim; Mourinho bir seçim kazasıdır. Seçim kazası oldu." dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ise "Yeni kazalar olmasın diyelim." ifadelerini kullandı.





ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?



Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazar günü kongre üyeleriyle bir araya geldiği etkinliklikte şu ifadeleri kullandı;



"Luciano Spalletti ilk tercihimizdi ancak bu sezon çalışmama kararı aldı. Hoca yerli olacaksa İsmail Kartal olmalı ancak İsmail hoca olsun diyen kadar olmasın diyen birçok insan var. Alman ekolüne yöneldik. Yabancı-yerli alternatifler var. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak.



2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız.



Ama açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor. Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız.



Jose Mourinho'yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz.



Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.



İsmail Hoca'yı tekrar getirmenin gocunulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Doğru sonucu verecekse, 3 kere gitti, bu sarmaldan çıkalım, bence menfaatler çerçevesinde doğru bir düşünce değil. 3 dönemdeki puan ortalamasına bakarsanız olağanüstü. Tarihte hiçbir hocaya nasip olmayan rakamlardan bahsediyorum.



Herkesin olduğu gibi onun da artıları ve eksileri var. Onun detaylarına girmeyeceğim. Ama sonuç ortada, 99 gol, 99 puan ve en büyük puan averajı. Dolayısıyla, "2 kere geldi, 3. kez getirmek çok ayıp olacak, yanlış anlaşılacak" demektense, "Bizim ihtiyaçlarımızı en iyi karşılayacak hoca kimdir?" dediğimiz zaman benim aklımda, gönlümde İsmail Hoca.."