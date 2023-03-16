Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli silahı her zaman olduğu gibi Enner Valencia olacak.Ekvadorlu futbolcu, hafta boyunca idmanların en hırslı isimlerinin başında geliyordu.Jorge Jesus, hücum planlarını topu 33 yaşındaki oyuncuyla buluşturmak üzerine yaptı. Michy Batshuayi ile de ona alan yaratacak.