Fenerbahçe'de gözler Kral'da!

Sevilla ile rövanş maçına çıkacak Fenerbahçe'de Jorge Jesus, hücum planlarını topu Enner Valencia ile buluşturmak üzerine yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gözler Kral'da!
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16 Mart 2023 11:13
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli silahı her zaman olduğu gibi Enner Valencia olacak.

Ekvadorlu futbolcu, hafta boyunca idmanların en hırslı isimlerinin başında geliyordu.

Jorge Jesus, hücum planlarını topu 33 yaşındaki oyuncuyla buluşturmak üzerine yaptı. Michy Batshuayi ile de ona alan yaratacak. 




 
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