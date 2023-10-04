Fenerbahçe'de gelen gideni aratmadı

Dzeko, ligin son gol kralı Valencia'yı, Szymanski Arda Güler'i, Becao ve Djiku; Szalai'yi unutturdu. Livakovic ise Altay sonrası kalede güven verdi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gelen gideni aratmadı
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04 Ekim 2023 12:28
Son güncelleme 04 Ekim 2023 12:29
Fenerbahçe'de yeni transferler, giden oyunculardan daha iyi performans sergiledi.

Tabelayı 13 kez (7 gol-6 asist) değiştiren 37 yaşındaki Dzeko, formuyla yaşının üzerindeki eleştirileri silerken, geçen sezonun gol kralı olan Valencia'nın yerini doldurdu.

8 gol-4 asistlik performansıyla Avrupa'nın skora en fazla katkı yapan orta sahası olarak zirveye kurulan Szymanski, geçen sezon takımın gözbebeği Arda Güler'i unutturdu.

Brezilyalı yıldız Fred, yüzde 82 pas isabetiyle ve top saklama özelliğiyle yıllardır dikiş tutmayan orta sahaya ilaç oldu.

TADİC, ROSSİ'YE FARK ATTI

Maç başı 2.7 kilit pas karnesiyle ligin en iyi ismi olan 34 yaşındaki Tadic, geçen sezon çoğunlukla sağ kanatta görev yapan Rossi'ye fark atarken 5 gol-3 asistiyle de gözlerin pasını sildi.

Stoperde sağlamlıklarıyla dikkat çeken Becao ve Djiku, takımın kemik oyuncusu Szalai'yi kısa sürede tarihe gömdü. Bu ikilinin yan yana çıktığı 5 maçın 4'ünde kale gole kapandı. Son 3 maçta gol yemeyen Livakovic kalede güven verdi.



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