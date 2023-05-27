Fenerbahçe'de Enner Valencia çıkmazı

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın menajeri Chalo Vargas ile sözleşme uzatma konusunda bir kez daha masaya oturdu. İşte o görüşmenin detayları...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Enner Valencia çıkmazı
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27 Mayıs 2023 11:30
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı merak konusu olan Enner Valencia ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Ekvadorlu yıldızın menajeri Chalo Vargas, oyuncusunun geleceği konusunda cuma gününe dikkat çekmişti. Taraflar, bu sezon bitecek sözleşmenin uzatılması konusunda bir kez daha bir araya geldi.

Daha önce 3 yıllık kontratta direten Valencia'nın bu kez 2 senelik anlaşma istediği öğrenildi. Ancak yönetim, 33 yaşındaki golcüye bir kez daha 1 yıllık sözleşme teklif etti.

Yapılan görüşmede taraflar bir kez daha anlaşma sağlayamadan masadan kalktı. Valencia'nın Brezilya ekibi Internacional'e imza atma ihtimali yüksek görünüyor. 

 
 

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