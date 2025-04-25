Fenerbahçe'de En-Nesyri'den karar: 'Ben gideyim!'

Fenerbahçe'nin bonservis rekoru kırarak Sevilla'dan renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri, eleştiri oklarının hedefinde. Penaltısız attığı 26 gole rağmen performansı tartışma konusu olan Faslı golcünün sarı-lacivertlilerdeki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe sezon başında Youssef En-Nesyri'nin bonservisini Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'luk rekor bedel karşılığında almıştı.
ARABİSTAN VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR
En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ve Premier Lig'den talipler olduğu belirtildi. Al-Nassr ve West Ham United, 27 yaşındaki santrforla ilgileniyor.
26 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI
Sezon başında Mourinho'dan fazla forma şansı bulamayan ancak daha sonra form tutan Faslı golcü, penaltısız 26 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Attığı gollere rağmen eleştirilmekten kurtulamayan En-Nesyri'nin de Fenerbahçe'den ayrılmak istediği iddia edildi.
En-Nesyri, Fenerbahçe forması altında 46 maçta süre aldı. Faslı futbolcu bu maçlarda 26 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe sezon başında Youssef En-Nesyri'nin bonservisini Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'luk rekor bedel karşılığında almıştı.
ARABİSTAN VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR
En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ve Premier Lig'den talipler olduğu belirtildi. Al-Nassr ve West Ham United, 27 yaşındaki santrforla ilgileniyor.
26 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI
Sezon başında Mourinho'dan fazla forma şansı bulamayan ancak daha sonra form tutan Faslı golcü, penaltısız 26 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Attığı gollere rağmen eleştirilmekten kurtulamayan En-Nesyri'nin de Fenerbahçe'den ayrılmak istediği iddia edildi.
En-Nesyri, Fenerbahçe forması altında 46 maçta süre aldı. Faslı futbolcu bu maçlarda 26 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.