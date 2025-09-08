Fenerbahçe'de Edson Alvarez 1 ay sahalardan uzak kalabilir

Fenerbahçe 'nin yeni transferi Edson Alvarez'den kötü haber geldi.

Meksikalı orta saha oyuncusu, milli arada ülkesiyle çıktığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

32. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 32. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini takım arkadaşına bıraktı. Yaşadığı sakatlığın ciddiyeti kısa sürede netlik kazanırken, Fenerbahçe cephesinde endişe hakim.

SAHALARDAN 1 AY UZAK KALABİLİR

İlk gelen bilgilere göre Edson Alvarez'in ciddi bir sakatlık yaşadığı ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kısa süre içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

KARİYERİNDE SADECE 11 MAÇ KAÇIRDI

Alvarez, kariyerinde bugüne kadar sadece 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmıştı. Bu da oyuncunun genel olarak sağlam yapısıyla bilindiğini gösterirken, yaşanan bu uzun süreli sakatlık ihtimali Fenerbahçe açısından büyük bir şok olarak değerlendiriliyor.