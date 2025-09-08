07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-3
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
5-0
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
0-1
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
3-1
07 Eylül
Türkiye-İspanya
0-6
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
3-1
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
6-0
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-2
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-3
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
1-4
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
2-0
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
1-2
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
0-2
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
2-1
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
5-1
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
0-1

Fenerbahçe'de Edson Alvarez 1 ay sahalardan uzak kalabilir

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika'nın Japonya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı. 27 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

calendar 08 Eylül 2025 09:42 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 09:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez'den kötü haber geldi.
 
Meksikalı orta saha oyuncusu, milli arada ülkesiyle çıktığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
 
32. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI
 
Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 32. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini takım arkadaşına bıraktı. Yaşadığı sakatlığın ciddiyeti kısa sürede netlik kazanırken, Fenerbahçe cephesinde endişe hakim.
 
SAHALARDAN 1 AY UZAK KALABİLİR
 
İlk gelen bilgilere göre Edson Alvarez'in ciddi bir sakatlık yaşadığı ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kısa süre içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
 
KARİYERİNDE SADECE 11 MAÇ KAÇIRDI
 
Alvarez, kariyerinde bugüne kadar sadece 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmıştı. Bu da oyuncunun genel olarak sağlam yapısıyla bilindiğini gösterirken, yaşanan bu uzun süreli sakatlık ihtimali Fenerbahçe açısından büyük bir şok olarak değerlendiriliyor.
 
Teknik heyetin, Alvarez'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle orta saha transferi konusunda yeni bir arayışa girmesi bekleniyor.
