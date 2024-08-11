Fenerbahçe'de Dzeko, ligde de açılışı yaptı

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından takımının ligdeki de ilk golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Dzeko, ligde de açılışı yaptı
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11 Ağustos 2024 01:07
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, ligde de takımının ilk golünü atan isim oldu.

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano'ya karşı oynadığı sezonun ilk resmi maçında 3 golle yıldızlaşan ve takımının yeni sezonda ilk golüne imza atan 38 yaşındaki oyuncu, rövanşta da takımına beraberlik golünü getirmeyi başarmıştı.

Lugano karşısında toplamda 4 gol atmayı başaran Dzeko, Adana Demirspor müsabakasında da 34. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı ve ligde de takımı adına açılışı yaptı.

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