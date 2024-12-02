Fenerbahçe'de Dzeko kafa karıştırdı

Gaziantep FK maçına Youssef En-Nesyri ile başlamayı düşünen Jose Mourinho'nun Edin Dzeko'nun Slavia Prag mücadelesindeki performansının ardından kararsız kaldı

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko kafa karıştırdı
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02 Aralık 2024 08:45
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçının ilk 11'ini kafasında belirlerken, forvet bölgesi için kararını vermediği öğrenildi.

Youssef En-Nesyri ile başlamayı düşünen Portekizli çalıştırıcının, Edin Dzeko'nun Slavia Prag mücadelesindeki performansının ardından kararsız kaldığı bildirildi.

Sol kanatta Oğuz Aydın ile devam etmesi beklenen Mourinho'nun ileri uçta tercihini maç saatinde yapacağı bildirildi. İlk tercihini En-Nesyri'den yapması bekleniyor. 


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İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ


Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri



 

 
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