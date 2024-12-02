Fenerbahçe'de Dzeko kafa karıştırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçının ilk 11'ini kafasında belirlerken, forvet bölgesi için kararını vermediği öğrenildi.
Youssef En-Nesyri ile başlamayı düşünen Portekizli çalıştırıcının, Edin Dzeko'nun Slavia Prag mücadelesindeki performansının ardından kararsız kaldığı bildirildi.
Sol kanatta Oğuz Aydın ile devam etmesi beklenen Mourinho'nun ileri uçta tercihini maç saatinde yapacağı bildirildi. İlk tercihini En-Nesyri'den yapması bekleniyor.
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri
Youssef En-Nesyri ile başlamayı düşünen Portekizli çalıştırıcının, Edin Dzeko'nun Slavia Prag mücadelesindeki performansının ardından kararsız kaldığı bildirildi.
Sol kanatta Oğuz Aydın ile devam etmesi beklenen Mourinho'nun ileri uçta tercihini maç saatinde yapacağı bildirildi. İlk tercihini En-Nesyri'den yapması bekleniyor.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri