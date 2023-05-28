Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk şansını asla riske atmak istemiyor. Şampiyonluk mücadelesini son haftalara bırakmadan ligi domine edecek bir takımın kurulması amaçlanıyor.
Bu doğrultuda Başkan Ali Koç ve yöneticiler, şimdiden yoğun bir çalışma yapıyor. Transferde ince eleyip sık dokuyacak sarı-lacivertli yönetim, kaliteli futbolcuları kadroya katmak istiyor.
Son yıllarda kadrodaki eksiklerin getirdiği sıkıntılar nedeniyle ligde istenen sonuçlar alınamamıştı. Gelecek sezon ise bu işin şansı bırakılmayacağı belirtildi.
Alternatifli bir kadro kurularak kalitenin yukarı çekilmesi hedefleniyor. Mevcut kadrodaki yıldızların elde tutularak üstüne yeni isimlerin eklenmesi düşünülüyor. Henüz şu anda 2023-24 sezonunun teknik direktörü netleşmese de transfer çalışmaları başladı.
Jorge Jesus ya da yeni bir hoca farketmeksizin kadroya yıldız takviyeler yapılması planlanıyor. Teknik direktörün netleşmesi sonrası da koordineli bir çalışma olacak.
A'dan Z'ye lige ağırlığını koyacak, Avrupa ve kupada da yoluna devam edecek, uzun sezonda sıkıntı yaşamayacak geniş bir kadronun kurulması isteniyor. Özellikle haziran ayından itibaren transfer çalışmalarında somut adımlar atılması bekleniyor.
ARDA GÜLER ÇOK ÖNEMLİ
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yeteneği Arda Güler, yeni sezon planları kapsamında çok önemli bir yere sahip. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim, genç yıldızın elbette Avrupa'da iyi bir takımda oynamasını istiyor. Ancak sarı-lacivertliler, Arda'nın ilk olarak Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamasını düşünüyor.
Gelecek sezon kurulacak güçlü kadroda da 18 yaşındaki futbolcunun yer alması planlanıyor. Arda'ya Avrupa'dan önemli kulüplerden ilgi yüksek. Yakın zamanda da resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Fakat Fenerbahçe en azından önümüzdeki sezon da Arda Güler'in kalmasını planlıyor. Arda Güler bu sezon 32 resmi maçta 6 gol attı, 5 asist yaptı, bin 308 dakika oynadı.
2022-23 sezonunda Fenerbahçe son iç saha maçına Antalyaspor önünde çıkacak. 30 Mayıs Salı günü evinde Antalyaspor'u ağırlayacak sarı-lacivertliler daha sonra ligi Galatasaray deplasmanında kapatacak, Türkiye Kupası finalinde de İzmir'de Başakşehir'le oynayacak. Salı günü saat 20.00'da başlayacak maçın bilet satışları da önceki gün başladı.
Bu doğrultuda Başkan Ali Koç ve yöneticiler, şimdiden yoğun bir çalışma yapıyor. Transferde ince eleyip sık dokuyacak sarı-lacivertli yönetim, kaliteli futbolcuları kadroya katmak istiyor.
Son yıllarda kadrodaki eksiklerin getirdiği sıkıntılar nedeniyle ligde istenen sonuçlar alınamamıştı. Gelecek sezon ise bu işin şansı bırakılmayacağı belirtildi.
Alternatifli bir kadro kurularak kalitenin yukarı çekilmesi hedefleniyor. Mevcut kadrodaki yıldızların elde tutularak üstüne yeni isimlerin eklenmesi düşünülüyor. Henüz şu anda 2023-24 sezonunun teknik direktörü netleşmese de transfer çalışmaları başladı.
Jorge Jesus ya da yeni bir hoca farketmeksizin kadroya yıldız takviyeler yapılması planlanıyor. Teknik direktörün netleşmesi sonrası da koordineli bir çalışma olacak.
A'dan Z'ye lige ağırlığını koyacak, Avrupa ve kupada da yoluna devam edecek, uzun sezonda sıkıntı yaşamayacak geniş bir kadronun kurulması isteniyor. Özellikle haziran ayından itibaren transfer çalışmalarında somut adımlar atılması bekleniyor.
ARDA GÜLER ÇOK ÖNEMLİ
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yeteneği Arda Güler, yeni sezon planları kapsamında çok önemli bir yere sahip. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim, genç yıldızın elbette Avrupa'da iyi bir takımda oynamasını istiyor. Ancak sarı-lacivertliler, Arda'nın ilk olarak Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamasını düşünüyor.
Gelecek sezon kurulacak güçlü kadroda da 18 yaşındaki futbolcunun yer alması planlanıyor. Arda'ya Avrupa'dan önemli kulüplerden ilgi yüksek. Yakın zamanda da resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Fakat Fenerbahçe en azından önümüzdeki sezon da Arda Güler'in kalmasını planlıyor. Arda Güler bu sezon 32 resmi maçta 6 gol attı, 5 asist yaptı, bin 308 dakika oynadı.
2022-23 sezonunda Fenerbahçe son iç saha maçına Antalyaspor önünde çıkacak. 30 Mayıs Salı günü evinde Antalyaspor'u ağırlayacak sarı-lacivertliler daha sonra ligi Galatasaray deplasmanında kapatacak, Türkiye Kupası finalinde de İzmir'de Başakşehir'le oynayacak. Salı günü saat 20.00'da başlayacak maçın bilet satışları da önceki gün başladı.