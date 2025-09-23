23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Fenerbahçe'de beklenen sermaye artırımı!

Fenerbahçe, 2025-2029 yılları için belirlenen 1 milyar 250 milyon TL sermaye tavanının 6 milyar 250 milyon TL çıkarıldığını açıkladı.

calendar 23 Eylül 2025 15:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de beklenen sermaye artırımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de beklenen sermay artırımı gerçekleşti.

Sarı-lacivertliler, 2025-2029 yılları için belirlenen 1 milyar 250 milyon TL sermaye tavanının 6 milyar 250 milyon TL çıkarıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin KAP açıklaması şu şekilde:


"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2025 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.250.000.000.-TL (Altımilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına,

Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline karar verilmişti.

Esas sözleşme değişiklikleri, 10/09/2025 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımızda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, esas sözleşme tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurulumuz, 18.09.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olup, 23.09.2025 tarihli ve 11421 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.