30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
14:30
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Fenerbahçe'de ayrılık günü: Diego Carlos

İtalya Serie A ekibi Como'nun, Fenerbahçe'den Diego Carlos'u kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, bu transferi bugün tamamlamak istiyor. Carlos da transferi için İtalya'ya gitti.

calendar 30 Ağustos 2025 09:49 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 10:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık günü: Diego Carlos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, kadrodan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan transfer edilen Diego Carlos, yeni sezon planlamasında yer almadı. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı savunmacı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA TAMAMLANMA AŞAMASINDA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Serie A temsilcisi Como, Fenerbahçe'den Diego Carlos'u kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.


SON DETAY BEKLENİYOR

Haberde, kiralık transfer için tarafların anlaşmaya vardığı, Fenerbahçe'nin resmi onayının ardından oyuncunun İtalya'ya gideceği ifade edildi.

Como'nun Diego Carlos transferini cumartesi günü [Bugün] resmileştirmek istediği kaydedildi.

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-lacivertli formayı yalnızca 5 maçta giyen 32 yaşındaki stoperin, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.