18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-1
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-0
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
1-2
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-1

Fenerbahçe'de Alanyaspor şoku sonrası flaş zirve!

Domenico Tedesco'nun, Alanyaspor karşısında kaybedilen 2 puanın ardından soyunma odasında oyuncularına moral verdiği öğrenildi. İtalya hoca, "Alanya maçındaki 28 dakikalık bölümü 60 dakikaya yayarsak herkesi yenebiliriz" dedi ve takıma olan inancını gösterdi.

Fenerbahçe, erteleme maçında Alanyaspor karşısında son dakikada yediği golle 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Karşılaşmada geriden gelip 2-1 öne geçen Sarı-Lacivertliler, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından soyunma odasında öğrencileriyle özel bir konuşma gerçekleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımına moral vererek mücadelelerini övdü. Ayrıca İtalyan çalıştırıcının oyuncularına taktiksel çok önemli şeyler söylediği belirtildi.

"KARŞIMIZA ÇIKAN HERKESİ YENERİZ"


Yapılan toplantıda "Alanyaspor maçında nasıl baskı yaptığımızı herkese gösterdik. Son 28 dakikada oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Eğer bu 28 dakikalık oyunu 60 dakikaya yayabilirsek, karşımıza çıkan herkesi yenebiliriz" diyen Tedesco'nun oyuncularına inancını sürdürmesi dikkat çekti.

İRFAN CAN'I TESELLİ ETTİ

Son dakikada gelen golde hatalı olduğu değerlendirilen kaleci İrfan Can Eğribayat'ı da unutmayan tecrübeli teknik adamın, genç file bekçisini soyunma odasında özel olarak teselli ettiği belirtildi.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPMIŞTI

Tedesco Alanyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında öz eleştiri yapmıştı. İtalyan çalıştırıcı "Takım olarak önde olsanız öz güvenli oluyorsunuz ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok fırsat yarattık ama golleri atamadık. Bu yüzden kazanmayı hak etmedik" ifadelerini kullanmıştı. 

 
