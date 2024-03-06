UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Joshua King kamp kadrosunda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Joshua King kamp kadrosunda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU