Fenerbahçe'de 20 milyon euro'luk beklenti

İtalyan ekibi Bologna, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile ilgileniyor. Fenerbahçe, milli futbolcu için 20 milyon euro bekliyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 20 milyon euro'luk beklenti
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22 Kasım 2024 09:21
Son güncelleme 22 Kasım 2024 10:43
Fenerbahçe ve milli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren İsmail Yüksek'in son talibi Bologna oldu.

İtalyan basını Bologna'nın 25 yaşındaki orta saha için ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Fransa ve Almanya'dan da teklifler alan İsmail için istenen bonservis 20 milyon avro.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 95 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.



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