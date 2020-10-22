Fenerbahçe, Danny Welbeck'e teklif yapmış

Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, İngiliz forvet Welbeck'e de teklif götürdü ancak oyuncu İngiltere'de kalmak istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe, Danny Welbeck'e teklif yapmış
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22 Ekim 2020 19:46
Transfer döneminde İngiltere'den Samatta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Premier Lig'den bir forvetle daha ilgilendiği ortaya çıktı.

The Sun'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin son olarak Watford forması giyen Danny Welbeck'e teklif yaptığı ortaya çıktı. Kısa bir süre kulüpsüz de kalan 29 yaşındaki oyuncu, Brighton'dan teklif alınca Premier Lig'de kalmak için Sarı-Lacivetlilerin teklifini reddetti.

Danny Welbeck, bu tercihinde Brighton'da forma giyen Adam Lallana'nın da etkili olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, transfer döneminde forvet mevkisine Kemal Ademi, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Enner Valencia ile güçlendirdi.



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