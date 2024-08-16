Fenerbahçe, Chelsea'den istiyor: Casadei

Fenerbahçe, Fred'in alternatifi için Chelsea forması giyen Cesare Casadei'yi gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Chelsea'den istiyor: Casadei
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16 Ağustos 2024 10:42
Fenerbahçe'de Fred'in eksikliği devam ediyor. Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu bireysel çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yönetim, tecrübeli oyuncunun yokluğunu hissettirmeyecek bir transfere imza atmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin, Chelsea forması giyen Cesare Casadei ile ilgilendiği iddia edildi. Yönetim, Fred'in yokluğunu İtalyan yıldız ile kapatmayı hedefliyor.

Kurmaylar, 21 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig devinden sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.



CESARE CASADEI KİMDİR?

İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon 11 Premier Lig ve 22 Championship maçına çıktı. Sezonun ilk yarısını Leicester City'de kiralık geçiren Casadei, ikinci yarıda takıma geri çağrıldı. Inter altyapısından yetişen oyuncu, 2022'nin yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz devi bu transferde yaklaşık 15 milyon Euro ödedi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.

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