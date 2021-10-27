Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 28 Ekim Perşembe günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.



Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.



Ligde iki galibiyet ve dört yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 11. sırada yer alıyor.



Dört maçını kazanan, iki maçını kaybeden Yunan takımı ise ligde 5. sırada bulunuyor.





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