Fenerbahçe Beko'da Jilson Bango ameliyat oldu

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi Jilson Bango'nun ameliyat edildiği açıklandı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Oyuncumuz Jilson Bango, başarılı bir diz ameliyatı geçirdi. Jilson Bango'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden Jilson Bango'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
