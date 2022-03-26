Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanına kaybetti

THY Euroleague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya 88-67 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanına kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2022 00:47
Basketbol THY EuroLeague'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımına konuk oldu.

Palau Blaugrana'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 88-67 kaybetti. Bu mağlubiyetle sarı lacivertliler Euroleague'de üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko, 24. maçında 15. mağlubiyetini alırken Barcelona ise 26. maçında 21. galibiyetini aldı ve grup liderliğini garantiledi.
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.