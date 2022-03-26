Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanına kaybetti

Basketbol THY EuroLeague'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımına konuk oldu.
Palau Blaugrana'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 88-67 kaybetti. Bu mağlubiyetle sarı lacivertliler Euroleague'de üst üste 5. mağlubiyetini aldı.
Öte yandan Fenerbahçe Beko, 24. maçında 15. mağlubiyetini alırken Barcelona ise 26. maçında 21. galibiyetini aldı ve grup liderliğini garantiledi.
Palau Blaugrana'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 88-67 kaybetti. Bu mağlubiyetle sarı lacivertliler Euroleague'de üst üste 5. mağlubiyetini aldı.
Öte yandan Fenerbahçe Beko, 24. maçında 15. mağlubiyetini alırken Barcelona ise 26. maçında 21. galibiyetini aldı ve grup liderliğini garantiledi.