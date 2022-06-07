Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı kapalı gişe

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği maçın biletlerinin tamamı satıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı kapalı gişe
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07 Haziran 2022 15:23
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde bu akşam Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılacak ilk maçın biletleri tükendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın tüm biletleri satıldı.

Açıklamada, "Taraftarlarımıza, tribünlerde tek bir boş koltuk bırakmayarak takımımızı destekleme konusunda göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

 

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