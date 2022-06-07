Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı kapalı gişe

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde bu akşam Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılacak ilk maçın biletleri tükendi.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın tüm biletleri satıldı.



Açıklamada, "Taraftarlarımıza, tribünlerde tek bir boş koltuk bırakmayarak takımımızı destekleme konusunda göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz." denildi.









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